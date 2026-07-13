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Sağlık Vücuduna kene tutunan kadın, hayatını kaybetti
Sağlık

Vücuduna kene tutunan kadın, hayatını kaybetti

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Vücuduna kene tutunan kadın, hayatını kaybetti

Burdur'da 10 gün önce tarlada çalıştığı sırada vücuduna kene tutunan Fatma Duran (55), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Burdur'un Kemer ilçesinde yaklaşık 15 gün önce ormanda kene yapışmasının ardından Kırım Kongo Kanamalı Ateşi teşhisi konulan 55 yaşındaki kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre olay, yaklaşık 15 gün önce Burdur'un Kemer ilçesine bağlı Akçaören köyü bölgesindeki ormanlık alanda meydana geldi. Ormanda çalıştığı sırada Fatma Duran'ın vücuduna kene yapıştı. Akşam saatlerinde evine döndüğünde keneyi fark eden Duran, ertesi gün Burdur Devlet Hastanesine başvurdu.

Burada bir gün gözetim altında tutulan Duran, kene kaynaklı hastalık şüphesi üzerine Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Duran'dan alınan numunelerin ileri tetkik için Ankara'ya gönderildiği, yapılan incelemeler sonucunda kendisine kene yoluyla bulaşabilen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) teşhisi konulduğu öğrenildi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaklaşık bir hafta tedavi gören 55 yaşındaki Fatma Duran, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bugün hayatını kaybetti.

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