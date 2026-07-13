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Dünya Gencin vasiyeti olay oldu: 110 milyonluk mirasını ailesine değil arkadaşına bıraktı
Dünya

Gencin vasiyeti olay oldu: 110 milyonluk mirasını ailesine değil arkadaşına bıraktı

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Gencin vasiyeti olay oldu: 110 milyonluk mirasını ailesine değil arkadaşına bıraktı

Çin'de 19 yaşındaki bir üniversite öğrencisinin, yaklaşık 20 milyon yuan (yaklaşık 28 crore rupi / 110 milyon TL) değerindeki mirasını ailesi yerine çocukluk arkadaşına bırakması, vasiyetin ortaya çıkmasının ardından kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Çin'de 19 yaşındaki bir üniversite öğrencisi, yaklaşık 20 milyon yuan (yaklaşık 28 crore rupi / 110 milyon TL) değerindeki tüm mal varlığını ailesi yerine çocukluk arkadaşına bırakmasıyla sosyal medyada yankı uyandırdı.

Çin basınından South China Morning Post (SCMP)'un haberine göre, yalnızca Li soyadıyla anılan genç, vasiyetini kısa süre önce Şanghay'daki Çin Vasiyet Kayıt Merkezi'nde resmen noter onayından geçirdi. Li'nin mal varlığı, anne ve babasının boşanmasının ardından kendisine devrettiği bir daire ile banka birikimlerinden oluşuyor.

NEDEN ARKADAŞINI SEÇTİ?

Li, anne ve babasının boşanıp yeniden evlenmesinin ardından ailesiyle duygusal bağının koptuğunu söyledi. Ebeveynlerinin kendisine maddi destek sağladığını ancak çocukluğu boyunca onunla yeterince ilgilenmediklerini ifade etti.

Ekstrem sporlarla ilgilendiğini belirten Li, hobilerinin riskli olması nedeniyle başına bir şey gelmesi ihtimalini göz önünde bulundurarak güvendiği bir kişiye mirasını bırakmak istediğini dile getirdi.

Genç öğrenci, anne ve babasının yeni eşlerini "yabancı" olarak gördüğünü belirterek, ölümünden sonra mal varlığının bu kişilere geçmesini istemediğini söyledi. Bu nedenle tüm servetini çocukluğundan beri en güvendiği arkadaşına bırakma kararı aldı.

YASALAR NE DİYOR?

Çin Miras Kanunu'na göre, bir kişinin yasal mirasçıları öncelikle eşi, çocukları ve anne-babası oluyor. Li vasiyet bırakmadan hayatını kaybetseydi, mal varlığı anne ve babasına geçecek, onların eşleri de zamanla bu mirastan hak sahibi olabilecekti. Ancak Çin yasaları, geçerli bir vasiyetname hazırlanması halinde kişilerin mallarını yasal mirasçıları dışında istedikleri kişilere bırakmasına izin veriyor.

Şanghay Çin Vasiyet Kayıt Merkezi Müdürü Huang Haibo, Li'nin çocukluk arkadaşının, Li'nin ölümünden sonraki 60 gün içinde mirası resmen kabul etmesi gerektiğini, aksi halde mirası reddetmiş sayılacağını açıkladı.

GENÇLER ARASINDA VASİYET HAZIRLAMA EĞİLİMİ ARTIYOR

Li'nin kararı, Çin'de gençler arasında giderek yaygınlaşan vasiyet hazırlama eğilimini de yeniden gündeme taşıdı. Çin Vasiyet Kayıt Merkezi verilerine göre, vasiyet hazırlayan kişilerin ortalama yaşı yıllar içinde 77'den 67'ye düştü. Yetkililer, özellikle 1980, 1990 ve 2000 sonrası doğan kuşakların miras planlamasına daha fazla önem vermeye başladığını belirtiyor.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Li'nin kararı Çin sosyal medyasında ikiye bölünmüş tepkilere neden oldu. Bazı kullanıcılar, mal varlığını istediği kişiye bırakmanın en doğal hakkı olduğunu savunurken, bazıları ise ailesini mirastan mahrum bırakmasını eleştirdi. Bir kullanıcı, "Anne ve babasıyla mesafeli olduğunu söylüyor ama yine de ona 20 milyon yuan bırakmışlar. Bu durumda mirasın ailesine kalmasında sorun görmüyorum." yorumunu yaptı. Bir başka kullanıcı ise, "Henüz çok genç. Belki ileride fikrini değiştirir." ifadelerini kullandı. Başka bir yorumda ise, "Keşke benim de böyle bir çocukluk arkadaşım olsaydı." denildi.

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