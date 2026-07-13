CHP’li Hurşit Güneş’ten Güner’e destek çağrısı! “CHP yönetiminin bir aksiyon göstermesi gerekir”

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Boğazlarına kadar pisliğe batan CHP’liler, gündemdeki yolsuzluk soruşturmalarının aslı astarını araştırmadan birbirlerine arka çıkmaya devam ediyor. “Partideki yolsuzluk herkesi sarmış” yorumlarına neden olan bu tavır, eski milletvekillerini de yeniden gündeme getiriyor. Son olarak eski CHP milletvekili Hurşit Güneş’ten, gözaltına alınan CHP’li Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’e destek geldi. Hurşit Güneş, “suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma” suçlamalarıyla gözaltına alınan Güner için CHP yönetiminin harekete geçmesini istedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, Güner’e ne Kılıçdaroğlu yönetiminden, ne de Özgür Özel ekibinden yeterince sahip çıkılmadığına dikkat çeken CHP’li Hurşit Güneş, şunları yazdı:

“ÖZEL GEZİSİNİ İPTAL ETMELİYDİ”

“Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner CHP’li bir belediye başkanıdır. Öylesine ki, gençlik kollarımızdan gelmiştir. Onunla beraber 36 kişi hakkında soruşturma başlatılmış ve göz altına alınmışlardır. O halde CHP yönetiminin bir aksiyon göstermesi gerekir.

Bu arkadaşlarımız sahipsiz kalmamalıdır. Mahkeme kararıyla göreve gelen Kılıçdaroğlu’nun bu gelişmeyi seyretmesi doğru değildir. Henüz CHP yönetimi hiç bir ciddi tepki göstermemiştir. Böylesi bir aşamada bir önceki Kurultayda genel başkan seçilen ve halen ‘CHP’nin’ TBMM Grup Başkanı Özgür Özel’in Adana ve Niğde gezisini iptal etmesi ve bir tepki geliştirmesi gerekirdi.

Çankaya simgesel açıdan çok önemli bir yerdir. CHP’nin otağıdır. Kurucusunun yattığı mekandır. Ana karargahının bulunduğu yerdir. Saymakla bitmez. Hiç bir partilimiz sahipsiz kalmamalıdır! Hiç olmazsa bu kez, tutuksuz yargılanmaları sağlanmalıdır.”

BİRBİRLERİNE TAKMIŞLARDI

Hurşit Güneş, CHP milletvekili olduğu zaman yaptığı “rozet takma” açıklamasıyla Türkiye’nin gündemine oturmuştu.

“Bakın çok ilginç bir şey yapacağız” diyen Güneş, “Üçgen biçiminde birbirimize takacağız. Ben Haydar Bey'e takacağım, Haydar Bey Mehmet Bey'e takacak, Mehmet Bey bana takacak. Ve yarın böylelikle gazeteler için haber niteliği olan bir şey ortaya çıkacak.” demişti.