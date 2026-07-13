Keban Altıyaka Barajı'na start verildi! 8 bin 630 dekara can suyu taşıyacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Elazığ Keban Altıyaka Barajı'nda çalışmaların başladığını belirterek, "Proje tamamlandığında 8 bin 630 dekar tarım arazisine can suyu taşıyacak, toprağımızın verimini artırırken ülke ekonomimize her yıl 107 milyon lira katkı sağlayacak." ifadesini kullandı.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, projeye ilişkin bilgi verdi.

Su kaynaklarını en verimli şekilde değerlendirmek ve üreticilere destek olmak için çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti:

"722 milyon lira yatırımla hayata geçireceğimiz Elazığ Keban Altıyaka Barajı'nda çalışmalar başladı. Proje tamamlandığında 8 bin 630 dekar tarım arazisine can suyu taşıyacak, toprağımızın verimini artırırken ülke ekonomimize her yıl 107 milyon lira katkı sağlayacak. Hayırlı, bereketli olsun."