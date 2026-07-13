Asıl bombayı patlattı... Beşiktaş'tan sürpriz hamle: Azzedine Ounahi
Bu sezon şampiyonluk parolasıyla takımı yeniden dizayn eden Beşiktaş'ta taraftarı heyecanlandıran bir gelişme daha yaşanıyor.
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Bu sezon şampiyonluk parolasıyla takımı yeniden dizayn eden Beşiktaş'ta taraftarı heyecanlandıran bir gelişme daha yaşanıyor.
Fas Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nda boy gösteren Azzedine Ounahi için Beşiktaş'ın harekete geçebileceği öğrenildi. Girona Kulübü ise şu anda Ajax ile pazarlık yapıyor.
Girona geride bıraktığımız sezonun başında Marsilya'ya 6 milyon euro ödeyerek Azzedine Ounahi'yi kadrosuna katmıştı. Fotospor'a göre; 26 yaşındaki merkez orta sahayla 30 Haziran 2030 tarihine kadar mukavele yapıldı. Sorun şu ki; Girona küme düşte... Azzedine Ounahi ayrılmak istiyor.
Faslı yıldız, Dünya Kupası'nda da boy gösterdi. Beşiktaş Yönetimi'nin kısa süre içinde bu transferle ilgili harekete geçebileceği öğrenildi. Girona şu anda Hollanda ekibi Ajax'la pazarlık yapıyor. Beşiktaş'ın da devreye girmesiyle birlikte ortalık iyice karışabilir.
Azzedine Ounahi, merkez orta saha dışında 10 numara ve ön libero bölgelerinde de görev yababiliyor. Bu anlamda tam bir joker... 1.82 boyundaki futbolcu, geride bıraktığımız sezonda La Liga'da 24 maça çıktı. Sahada 1.766 dakika kaldı. 5 gol ve 3 asist üretti. Tahmini piyasa değeri 10 milyon euro seviyelerinde... Ancak Girona'nın daha fazlasını istediği biliniyor.
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