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Gündem Erdoğan, “namussuz, ahlaksızlar” demişti! Haluk Levent'ten sonra sıra bunlarda mı?
Gündem

Erdoğan, “namussuz, ahlaksızlar” demişti! Haluk Levent'ten sonra sıra bunlarda mı?

Yeniakit Publisher
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Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Erdoğan, "namussuz, ahlaksızlar" demişti! Haluk Levent'ten sonra sıra bunlarda mı?

Asrın felaketinde gece gündüz sahada olan milli kurumlarımızı karalamak için "Kızılay nerede, devlet yok" çığırtkanlığı yapan provokatörlere, Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Be ahlaksız, namussuz, adi!" diyerek sert bir cevap vermişti. O dönem fondaş medyanın ve malum trollerin yürüttüğü bu sistematik algı operasyonları yüzünden iyi niyetli vatandaşların yardımları devlet kurumları yerine ısrarla AHBAP’a yönlendirildi. Bugün ise el üstünde tuttukları AHBAP’ta deprem paralarının iç edildiği iddiaları ayyuka çıkmış durumda!.. Şimdi akıllara, “Devleti aciz göstererek halkı manipüle eden, paraların şaibeli adreslere akmasına zemin hazırlayan bu algı operatörleri ve troller de hesap verecek mi?” sorusu geldi.

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Asrın felaketinde devletimiz tüm imkânlarıyla sahada canla başla mücadele ederken, kirli bir ittifak bir elden düğmeye basılmışçasına algı operasyonuna girişmişti. "Devlet mevlet yok Maraş’ta" diyerek provokasyon yapanlar, aziz milletin yardımlarını AFAD yerine ısrarla Ahbap’a yönlendirmeye çalışmıştı. Şimdi ise devleti gölgelemek için parlatılan Ahbap’a yönelik operasyonlar ve Haluk Levent hakkındaki şok iddialar, o dönem yürütülen sistematik ihanetin aktörlerini yeniden gündeme getirdi.

"DEVLET YOK" KOROSUNUN ÖNDE GELENLERİ!

Deprem döneminde milli kurumları hedef alarak adeta Ahbap sözcülüğüne soyunan o isimlerin arşivdeki skandal açıklamaları hafızalardaki tazeliğini koruyor.

Cumhuriyet ve Birgün gazeteleri, deprem bölgesinde cansiperane çalışan Mehmetçiği ve devlet kurumlarını görmezden gelerek açık açık iftira atmış ve “devlet yok” demişlerdi.

Her fırsatta milli ve dini değerlere saldıran Feyza Altun isimli CHP’li trolü avukat, “Haluk Levent ve Ahbap’a devletten daha çok güveniyorum” diyerek açıkça devletin kurumlarını itibarsızlaştırmaya çalışmıştı.

Çocuğuna gavur ismi koyarak yıllarca Atatürkçülük oynayan Pelin Batu isimli sosyete, sosyal medyada açık açık “Devlet yoktu ama halk ve Ahbap vardı” ifadelerini kullanarak algı operasyonuna ortak olmuştu.

Neden ünlü olduğu anlaşılmayan Oğuzhan Uğur isimli CHP trolü ise, “Ahbap ile ortak çalışıyoruz. Bize gelen para öncelikle Ahbap yetkililerine iletiliyor.” demişti ve Haluk Levent ile bağış paraları konusunda ortak olduklarını söylemişti.

Ve daha sayılamayacak kadar ünlü ve internet fenomeni, devletin kurumlarına saldırıp Haluk Levent'i "devlet alternatifi" olarak lanse etmişti.

SIRA BU PROVOKATÖRLERDE Mİ?

Devletin kurumlarını aciz göstermek için kirli bir yarışa giren, “Devlete değil Ahbap’a güveniyoruz” diyerek milleti manipüle eden bu isimlerin, Haluk Levent hakkındaki iddiaların ardından nasıl bir hesap vereceği merak konusu oldu.

Vatandaşlar, “Devleti lekeleme ve milletin paralarını Ahbap’a yönlendirme operasyonunun aparatı olan bu provokatörler hakkında da adli süreç başlayacak mı? Sıra milletin güvenini istismar eden bu isimlere ne zaman gelecek?” diye sorarak tepkilerini dile getirdiler.

ERDOĞAN O DÖNEM TOKADI YAPIŞTIRMIŞTI!

Milletin kurumlarını itibarsızlaştırmak için, “Kızılay nerede, ne yemeğini gördük ne çadırını” diyerek fitne çıkaran vicdansızlara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o günlerde gereken cevabı en sert şekilde vermişti.

Deprem bölgesinden bu provokatörlere seslenen Erdoğan, Kızılay’ın günde milyonlarca kişiye aş ulaştırdığını belirterek, “Be ahlaksız, be namussuz, be adi! Günde yaklaşık 2,5 milyona insana bu Kızılay yemeğini ulaştırıyor. Böyle vicdansızlık olur mu? Yani, bir ülkede kendi kurum ve kuruluşuna bu denli ahlaksızca yaklaşmak, yenilir yutulur bir şey değildir” ifadeleriyle bu kirli zihniyetin yüzüne hakikati çarpmıştı.

Bugün gelinen nokta, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o dönem gösterdiği tepkinin ve yaptığı uyarıların ne kadar haklı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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Yorumlar

"Babalacılar ve Ahbapçılar Maskenizi İndirin!

Ekranlar Yıkılıyor, Bahçeli’nin Sosyal Medyayı Sansürleyen Sözleri Yeniden Vizyonda!" ___ *"Ahbap çavuş ilişkileriyle yardım toplanması, bu kapsamda paralel bir hat kurulması devletin inandırıcılığını bir nevi gölgelemektir. Bizim nazarlarımızda itibar edilmemesi gereken bir yanlıştır. Hatay'ın Antakya ilçesinde baraj patladığını iddia edip, kurgulanmış yalanı sosyal medyadan servis ederek korkuya, paniğe ve can kayıplarına neden olarak afet bölgesinde neyin peşindedir? Devletin yapamadığı, yatıştıramadığı ve yetişemediği ne vardır da ahbapçılar ve babalacılar akraba gibi kanat çıkmaktadır? Bu sahtekarların Türk televizyonunda artık yer almaması lazımdır. Devleti aciz içinde gösterircesine sosyal medyaya üşüşenler, bindikleri dalı kestiklerini ne zaman anlayacaklardır? Böylesi bir mühtelislik kimin harcı, kimin haddidir? Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlüdür; her müşkülatın, her mihnetin, her mikrobun üstesinden gelmesi mümkün ve mukadderdir. Devletimize ve hükümetimize sonuna kadar güveniyoruz. Her şart altında arkalarında olduğumuzu tavizsiz bir duruşla ifade ediyorum. Yardım ve desteklerin AFAD aracılığıyla yapılması en doğru, en sağlıklı yoldur. Kaldı ki beklentimiz ve çağrımız da budur."* ___{Devlet Bahçeli bu sözleriyle, o vakit ihtar vermişti sahtekarlara}
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