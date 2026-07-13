Erdoğan, “namussuz, ahlaksızlar” demişti! Haluk Levent'ten sonra sıra bunlarda mı?

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Asrın felaketinde devletimiz tüm imkânlarıyla sahada canla başla mücadele ederken, kirli bir ittifak bir elden düğmeye basılmışçasına algı operasyonuna girişmişti. "Devlet mevlet yok Maraş’ta" diyerek provokasyon yapanlar, aziz milletin yardımlarını AFAD yerine ısrarla Ahbap’a yönlendirmeye çalışmıştı. Şimdi ise devleti gölgelemek için parlatılan Ahbap’a yönelik operasyonlar ve Haluk Levent hakkındaki şok iddialar, o dönem yürütülen sistematik ihanetin aktörlerini yeniden gündeme getirdi.

"DEVLET YOK" KOROSUNUN ÖNDE GELENLERİ!

Deprem döneminde milli kurumları hedef alarak adeta Ahbap sözcülüğüne soyunan o isimlerin arşivdeki skandal açıklamaları hafızalardaki tazeliğini koruyor.

Cumhuriyet ve Birgün gazeteleri, deprem bölgesinde cansiperane çalışan Mehmetçiği ve devlet kurumlarını görmezden gelerek açık açık iftira atmış ve “devlet yok” demişlerdi.

Her fırsatta milli ve dini değerlere saldıran Feyza Altun isimli CHP’li trolü avukat, “Haluk Levent ve Ahbap’a devletten daha çok güveniyorum” diyerek açıkça devletin kurumlarını itibarsızlaştırmaya çalışmıştı.

Çocuğuna gavur ismi koyarak yıllarca Atatürkçülük oynayan Pelin Batu isimli sosyete, sosyal medyada açık açık “Devlet yoktu ama halk ve Ahbap vardı” ifadelerini kullanarak algı operasyonuna ortak olmuştu.

Neden ünlü olduğu anlaşılmayan Oğuzhan Uğur isimli CHP trolü ise, “Ahbap ile ortak çalışıyoruz. Bize gelen para öncelikle Ahbap yetkililerine iletiliyor.” demişti ve Haluk Levent ile bağış paraları konusunda ortak olduklarını söylemişti.

Ve daha sayılamayacak kadar ünlü ve internet fenomeni, devletin kurumlarına saldırıp Haluk Levent'i "devlet alternatifi" olarak lanse etmişti.

SIRA BU PROVOKATÖRLERDE Mİ?

Devletin kurumlarını aciz göstermek için kirli bir yarışa giren, “Devlete değil Ahbap’a güveniyoruz” diyerek milleti manipüle eden bu isimlerin, Haluk Levent hakkındaki iddiaların ardından nasıl bir hesap vereceği merak konusu oldu.

Vatandaşlar, “Devleti lekeleme ve milletin paralarını Ahbap’a yönlendirme operasyonunun aparatı olan bu provokatörler hakkında da adli süreç başlayacak mı? Sıra milletin güvenini istismar eden bu isimlere ne zaman gelecek?” diye sorarak tepkilerini dile getirdiler.

ERDOĞAN O DÖNEM TOKADI YAPIŞTIRMIŞTI!

Milletin kurumlarını itibarsızlaştırmak için, “Kızılay nerede, ne yemeğini gördük ne çadırını” diyerek fitne çıkaran vicdansızlara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o günlerde gereken cevabı en sert şekilde vermişti.

Deprem bölgesinden bu provokatörlere seslenen Erdoğan, Kızılay’ın günde milyonlarca kişiye aş ulaştırdığını belirterek, “Be ahlaksız, be namussuz, be adi! Günde yaklaşık 2,5 milyona insana bu Kızılay yemeğini ulaştırıyor. Böyle vicdansızlık olur mu? Yani, bir ülkede kendi kurum ve kuruluşuna bu denli ahlaksızca yaklaşmak, yenilir yutulur bir şey değildir” ifadeleriyle bu kirli zihniyetin yüzüne hakikati çarpmıştı.

Bugün gelinen nokta, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o dönem gösterdiği tepkinin ve yaptığı uyarıların ne kadar haklı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.