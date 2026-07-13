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Dünya Libya'da birliğe doğru! Kritik görüşme gerçekleşti
Dünya

Libya'da birliğe doğru! Kritik görüşme gerçekleşti

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Libya'da birliğe doğru! Kritik görüşme gerçekleşti

Libya Ulusal Birlik Hükümetine bağlı Genelkurmay Başkan Vekili Selahaddin en-Nemruş ile Halife Hafter’in oğlu ve ülkenin doğusundaki Libya Ulusal Ordusu Genelkurmay Başkanı Halid Hafter, askeri kurumların birleştirilmesi gündemiyle bir araya geldi.

Libya Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Nemruş ve Hafter’in Sirte kentinde görüştüğü bildirildi.

Toplantıya Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu Başkan Yardımcısı Stephanie Koury’nin de katıldığı belirtildi.

“TEK SEÇENEK ASKERİ KURUMUN BİRLİĞİ”

Görüşmede, askeri kurumun birliğinin Libya’nın güvenliği açısından temel öneme sahip olduğu vurgulandı.

Açıklamada, askeri yapının birleştirilmesinin “vatanı korumanın, sınırları güvence altına almanın ve istikrarı artırmanın tek seçeneği” olduğunun altı çizildi.

ORTAK ASKERİ TATBİKATTA ANLAŞILDI

Toplantıda, Libya’nın doğusundaki ve batısındaki birliklerin ülkenin güneyinde ortak askeri tatbikat yapması konusunda anlaşmaya varıldığı aktarıldı.

Bu adımın, ülkedeki bölünmüş askeri yapıların yakınlaştırılması açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirildiği belirtildi.

İKİLİ İLK KEZ LİBYA’DA BULUŞTU

Selahaddin en-Nemruş ile Halid Hafter’in daha önce ülke dışında çeşitli program ve etkinliklerde bir araya geldiği, ancak ikilinin ilk kez Libya içinde yüz yüze görüştüğü kaydedildi.

Görüşmenin Sirte’de yapılması, ülkedeki askeri uzlaşı çabaları açısından dikkat çekti.

ÜLKEDE İKİ AYRI YÖNETİM BULUNUYOR

Libya’da biri başkent Trablus merkezli ve Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Abdulhamid Dibeybe başkanlığındaki Ulusal Birlik Hükümeti, diğeri ise Temsilciler Meclisi tarafından atanan ve Bingazi merkezli Usame Hammad hükümeti olmak üzere iki ayrı yönetim bulunuyor.

Siyasi bölünmüşlük, ülkedeki askeri kurumlara da yansırken, doğu ve batıdaki güçlerin ayrı yapılar halinde hareket etmesi Libya’da istikrar arayışlarını zorlaştırıyor.

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