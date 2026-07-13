İbn-i Sina öneriyor: Olgunu mideyi iyileştiriyor... Binlerce yıl önce yazdığı reçete
Modern tıbbın kurucusu olarak kabul edilen ünlü bilgin İbn-i Sina yıllar öncesinden reçeteyi vererek insanlığa tavsiyelerde bulunmuş...
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Modern tıbbın kurucusu olarak kabul edilen ünlü bilgin İbn-i Sina yıllar öncesinden reçeteyi vererek insanlığa tavsiyelerde bulunmuş...
İbn-i Sina diyor ki: "Olgun şeftaliyi kap, miden bayram etsin!" Bu sulu meyve, sindirimi kolaylaştırıyor, iştah açıyor ve stresle yorulan midelere kucak açıyor. Ama dikkat, yeşil şeftaliler kabızlık yapabilir, o yüzden en tatlısını seç!
Yapraklarını vücuduna sür, kötü kokulara elveda de. Kulak ağrısı mı? Şeftali yaprağı özünü damlat, migren mi bastırdı? Şeftali yağıyla baş ağrısına "Hadi başka kapıya!" de. İbn-i Sina bunu 1000 yıl önce yazmış, hâlâ geçerli, inanılır gibi değil.
İbn-i Sina, mikroorganizmaların hastalıklara yol açabileceğini yüzyıllar önce fark eden bir dahi.
Onun doğadan ilham alan önerileri, bugün bile geçerliliğini koruyor. Şeftali, marketten alabileceğiniz en kolay ve lezzetli sağlık çözümlerinden biri.
Onun doğadan ilham alan önerileri, bugün bile geçerliliğini koruyor. Şeftali, marketten alabileceğiniz en kolay ve lezzetli sağlık çözümlerinden biri.
Anti-enflamatuar etkisiyle kaşıntıyı bile dindiriyor. Pazara koş, en sulu şeftalileri kap ve mideni şımart. Yaz akşamlarında bu doğal mucizeyle keyfine keyif kat!
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