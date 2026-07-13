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Sarı burma tarifini yapın: Şerbetini tam çeken çıtır çıtır nefis tatlı tarifi... Lezzet dolu

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Sarı burma tarifini yapın: Şerbetini tam çeken çıtır çıtır nefis tatlı tarifi... Lezzet dolu

Şerbetini tam çeken nefis tatlı tarifini mutlaka uygulamalı ve tadına doymalısınız...

#1
Foto - Sarı burma tarifini yapın: Şerbetini tam çeken çıtır çıtır nefis tatlı tarifi... Lezzet dolu

İncecik yufkaların cevizle buluştuğu sarı burma tatlısı, çıtır dokusu ve dengeli şerbetiyle sofraların sevilen lezzetleri arasında yer alıyor. Özellikle bayramlarda ve özel davetlerde tercih edilen bu geleneksel tatlı, birkaç püf noktasına dikkat edildiğinde evde kolaylıkla hazırlanabiliyor. Peki, sarı burma tatlısı nasıl yapılır? İşte şerbetini tam çeken, çıtır çıtır sarı burma tarifi… Şerbetini tamamen çeken sarı burma tatlısını ceviz, Antep fıstığı veya kaymakla servis edebilirsiniz. Tatlıyı dinlendirdikten sonra dilimlemek, dağılmasını önleyerek daha düzgün bir sunum sağlar. İşte sarı burma tarifi...

#2
Foto - Sarı burma tarifini yapın: Şerbetini tam çeken çıtır çıtır nefis tatlı tarifi... Lezzet dolu

Sarı burma tatlısı için gerekli malzemeler Tatlı için 20 adet baklavalık yufka 2 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi 150 gram tereyağı Yarım çay bardağı sıvı yağ Yufkaları büzmek için ince bir oklava

#3
Foto - Sarı burma tarifini yapın: Şerbetini tam çeken çıtır çıtır nefis tatlı tarifi... Lezzet dolu

Şerbeti için 3 su bardağı toz şeker 3 su bardağı su Birkaç damla limon suyu

#4
Foto - Sarı burma tarifini yapın: Şerbetini tam çeken çıtır çıtır nefis tatlı tarifi... Lezzet dolu

Sarı burma şerbeti nasıl hazırlanır? Şeker ve suyu uygun bir tencereye alın. Şeker eriyene kadar karıştırdıktan sonra kaynamaya bırakın. Şerbet kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte yaklaşık 15 dakika pişirin. Ardından birkaç damla limon suyu ekleyip 5 dakika daha kaynatın. Hazırladığınız şerbeti ocaktan alarak soğumaya bırakın.

#5
Foto - Sarı burma tarifini yapın: Şerbetini tam çeken çıtır çıtır nefis tatlı tarifi... Lezzet dolu

Sarı burma tatlısı nasıl yapılır? Tereyağını kısık ateşte eritin. Üzerinde oluşan köpüğü aldıktan sonra sıvı yağla karıştırın. Baklavalık yufkalardan birini tezgâha serin ve üzerine yağlı karışımdan sürün. İkinci yufkayı üzerine yerleştirip yeniden yağlayın. Yufkanın üzerine ince çekilmiş ceviz serpiştirin. Yufkayı ince bir oklavaya gevşek şekilde sarın. Ardından iki ucundan ortaya doğru iterek yufkayı büzün.

#6
Foto - Sarı burma tarifini yapın: Şerbetini tam çeken çıtır çıtır nefis tatlı tarifi... Lezzet dolu

Büzdüğünüz yufkayı oklavadan dikkatlice çıkarın ve yağlanmış fırın tepsisine yerleştirin. Tüm yufkalar bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın. Kalan yağlı karışımı tatlının üzerine gezdirin.

#7
Foto - Sarı burma tarifini yapın: Şerbetini tam çeken çıtır çıtır nefis tatlı tarifi... Lezzet dolu

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üzeri güzelce kızarana kadar yaklaşık 30-35 dakika pişirin. Fırından çıkan sıcak tatlının üzerine soğuk şerbeti gezdirin. Tatlının şerbeti çekmesi için en az 2 saat dinlendirin. Afiyet olsun.

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