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Gündem Kabine toplandı: Kritik ve stratejik konular masada
Gündem

Kabine toplandı: Kritik ve stratejik konular masada

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Kabine toplandı: Kritik ve stratejik konular masada

Cumhurbaşkanlığı kabinesi, Başkan Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Masada Hürmüz'de yükselen tansiyon, ABD'den F-35 tedarik süreci ve S-400 hava savunma sistemleri gibi kritik konular var. Bölgesel gelişmeler, NATO Liderler Zirvesi'nin yansımaları, AB'nin taraflı Kıbrıs politikası, 15 Temmuz'un 10'uncu yıldönümü ve ekonomi alanındaki gelişmeler de gündemdeki diğer önemli konular.

Ankara'da gerçekleştirilen tarihi NATO Zirvesi'nin ardından gerçekleşen ilk Kabine toplantısının gündeminde kritik konullar var. Saat 15.30 itibarıyla başlayan buluşmada, ekonomiden savunma sanayine kadar uzanan geniş bir ajanda masaya yatırılıyor. Toplantının sona ermesiyle birlikte kameraların karşısına geçecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye ve dünya gündemine dair önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor.

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