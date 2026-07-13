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Gündem Şamil Tayyar’dan kritik “AHBAP” mesajı! “Haluk Levent’e koruma zırhı oluşturanlar da kendini sorgulamalıdır!”
Gündem

Şamil Tayyar’dan kritik “AHBAP” mesajı! “Haluk Levent’e koruma zırhı oluşturanlar da kendini sorgulamalıdır!”

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Şamil Tayyar’dan kritik "AHBAP" mesajı! "Haluk Levent’e koruma zırhı oluşturanlar da kendini sorgulamalıdır!"

AHBAP Soruşturmasında kritik detaylar ortaya çıkmaya devam ederken, AK Parti eski Gaziantep Milletvekili Gazeteci Şamil Tayyar’dan çarpıcı bir mesaj geldi.

Sosyal medya hesabından, gözaltı kararı verilen Avukat Ece Güner’in ifadelerini değerlendiren Tayyar, “AHBAP soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Avukat Ece Güner, iddiaları reddediyor. Doğrudur, yanlıştır savcılık soruşturması tamamlandığında veya mevzu mahkemeye intikal ettiğinde görürüz. Güner’in açıklamasında Levent’e atfen aktardığı bazı bilgiler ilginç geldi. AHBAP Derneğine yüklü miktarda bağışlar yapmış, sonrasında Haluk Levent kendisinden kişisel borç istemiş. Haluk Levent o esnada şöyle demiş: ‘Türkiye’nin en güvenilir insanıyım. İnsanlar bana milyonlarını emanet ediyor, hemen geri öderim’ Ece Güner, borcu veriyor ama geri almak için 1 yıl uğraşıyor, zar zor alıyor, ondan sonra derneğe bağışı bırakıyor” diye yazdı.

 

 

“FAZLASIYLA VEBALLERİ VAR!”

Şamil Tayyar, “Demek ki neymiş… Birine hak ettiğinden fazla değer verip şişirirsen, şeffaflığa gerek duymayıp denetime itiraz edersen, oluşturduğun sonsuz güven havuzunda kişisel hesabını görebilir, malı götürebilir. Bu soruşturma vesilesiyle Haluk Levent’e koruma zırhı oluşturanlar da kendini sorgulamalıdır. Zira fazlasıyla veballeri var” mesajına yer verdi.

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Yorumlar

Beş Yıldız

Bunlar kendilerini sorgulamaz.Bunlar haindirler!Savcılıklar bu hainleri de sorgulamalıdır.

misafir

bu sol kesimde bir anlayıs var bız her türlü hırsızlıgı yaparız nasıl olsa chp arkamızda siyasi der aklanırız tecavuz taciz ne yapsak siyası deriz,
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