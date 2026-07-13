MHP Siyaset ve Liderlik Okulu'nda 24. dönem başvuruları başlıyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 24. dönem eğitimleri ekimde başlayacak.

MHP'den yapılan açıklamaya göre, 24. dönem programı için başvurular 14 Temmuz-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak.

Siyasete atılmayı ve ülke yönetiminde görev üstlenmeyi hedefleyen gençlere yönelik program kapsamında katılımcılar, Türk milliyetçiliği, Türk demokrasi tarihi, uluslararası ilişkiler, anayasa hukuku, diplomasi, siyaset sosyolojisi, finansal okuryazarlık ile iletişim ve medya başta olmak üzere farklı disiplinlerde eğitim alacak. Dersler, alanında uzman akademisyenler tarafından verilecek.

Programa başvurular, MHP'nin internet sitesindeki Siyaset ve Liderlik Okulu sayfası üzerinden yapılabilecek.

Başvuru formu dışında istenen belgeler, 14 Temmuz-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında şahsen MHP Genel Merkezi Siyaset ve Liderlik Okulu Koordinatörlüğüne teslim edilecek veya kargo yoluyla ulaştırılacak.

EĞİTİME KATILIM ŞARTLARI

Başvurularda lisans mezunu olmak, 23-40 yaş arasında bulunmak ve tercihen yabancı dil bilmek şartları aranacak.

Başvuru sürecinin ardından MHP bünyesinde oluşturulacak mülakat heyeti, Türkiye'nin farklı illerinden ve çeşitli meslek gruplarından başvuran adaylar arasından 40 öğrenciyi belirleyecek.

Mülakatlar, 8-10 Eylül tarihlerinde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin himayesinde gerçekleştirilecek açılış dersiyle başlayacak 24. dönem eğitim programı, 11 hafta sürecek. Dersler, hafta sonları MHP Genel Merkezi'nde bulunan Prof. Dr. Erol Güngör ve Prof. Dr. Mehmet Eröz adlarını taşıyan sınıflarda yapılacak.

MHP Siyaset ve Liderlik Okulu'nun faaliyetleri, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin himayesinde, Siyaset ve Liderlik Okulu'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topçu'nun başkanlığında, Prof. Dr. Turan Şahin koordinatörlüğünde yürütülüyor.