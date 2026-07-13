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Aktüel AK Partili Dr. Hasan Arslan’dan AHBAP skandalına sert tepki
Aktüel

AK Partili Dr. Hasan Arslan’dan AHBAP skandalına sert tepki

Yeniakit Publisher
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AK Partili Dr. Hasan Arslan’dan AHBAP skandalına sert tepki

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın AHBAP Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Haluk Levent'in gözaltına alınmasının ardından AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan sert açıklamalarda bulundu. Kızılay'a yönelik geçmişte yürütülen eleştirileri hatırlatan Arslan, "Devlet hesabı yarına bırakır ama kimsenin yanına bırakmaz" diyerek soruşturmanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını vurguladı.

SEBAHATTİN AYAN/İSTANBUL

Çadır satıyor iftirasını köpürterek Kızılay'ı yıpratıp yardım toplayan Ahbap Derneği'nin maskesi düştü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent özaltına alındı. Soruşturma dosyasında sanatçıya yönelik "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" gibi ağır suçlamalar yer alıyor. Soruşturma kapsamında elde edilen mali veriler, dernek yönetimindeki ciddi usulsüzlük iddialarını ortaya koydu. İncelemeler sonucunda Haluk Levent’in 2020-2026 yılları arasında toplam 990 milyon TL tutarında bahis oynadığı ve bu süreçte 390 milyon TL kaybettiği tespit edildi. Ayrıca, dernek kaynaklarının kullanımına ilişkin incelemelerde, AHBAP hesaplarından Levent’in asistanı Yeliz Kaya’nın hesabına 120 milyon TL aktarıldığı belirlenirken Haluk Levent'e tepkiler dinmek bilmiyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent’in gözaltına alınması ve hakkındaki ağır usulsüzlük iddiaları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Skandala ilişkin en sert tepkilerden biri de AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan’dan geldi.

 

"Sahte İyilik Maskesi Düştü"

Haluk Levent’in "Dernekler Kanunu’na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlamalarıyla gözaltına alınmasını değerlendiren Arslan, Kızılay üzerinden yürütülen algı operasyonlarına dikkat çekti. Arslan, milletin en acılı günlerinde Kızılay’a yönelik "çadır satıyor" iftirasıyla şahsi şovlar yapıldığını ve bu kişilerin sahte bir iyilik maskesinin ardına sığındığını ifade etti.


Dev Muazzam Kayıp ve Usulsüzlük İddiaları

Soruşturma dosyasındaki mali verilere atıfta bulunan Arslan, dernek kaynaklarının usulsüz kullanımına vurgu yaptı. İncelemeler sonucunda Haluk Levent’in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon TL tutarında bahis oynadığı ve bu süreçte 390 milyon TL kaybettiği belirlenmişti. Ayrıca dernek hesaplarından Levent’in asistanına 120 milyon TL aktarıldığı tespiti de tepkilerin odağı oldu.
Milletvekili Arslan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Yetimin gözyaşını, garip gurabanın rızkını lüks yatlarda, kirli bahis köşelerinde ve kumar masalarında pervasızca heba edenler için hesap vakti kaçınılmazdır. Milletin acısı üzerinden kahramanlık taslayıp perde arkasında milletin hakkını yiyenleri ne Allah’ın şaşmaz adaleti ne de devletin kudretli eli affeder."

"Devlet Her Daim 18 Yaşındadır"

Devletin bu tür usulsüzlüklere göz yummayacağının altını çizen Dr. Hasan Arslan, "Devletin hafızası kadim, iradesi çeliktir; çünkü devlet her daim 18 yaşındadır. Günü geldiğinde yarına bırakır ama hesabı asla kimsenin yanına bırakmaz" dedi.

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