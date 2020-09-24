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Aktüel Yargıtaydan Alpay, Bulaç ve Türköne hakkında karar
Aktüel

Yargıtaydan Alpay, Bulaç ve Türköne hakkında karar

Yeniakit Publisher
2020-09-24 22:00:49 -
Yargıtaydan Alpay, Bulaç ve Türköne hakkında karar

ANKARA (AA) - Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kapatılan yayın organı Zaman gazetesinin yazarlarından tutuksuz sanıklar Şahin Alpay ve Ali Bulaç ile tutuklu sanık Mümtazer Türköne'ye "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan verilen hapis cezalarını bozdu. Daire, Türköne'nin tahliyesine karar verdi.

Zaman gazetesi eski yazarları hakkındaki davada İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Bulaç, Alpay ve Türköne, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan hapis cezası almıştı.

Kararın temyiz incelemesini tamamlayan Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi, Ali Bulaç, Şahin Alpay ve Mümtazer Türköne hakkındaki hükümleri "eksik inceleme" nedeniyle bozdu.

Sanıkların eylemlerinin mevcut dosya durumuna göre "örgüte yardım" suçunu oluşturduğu, dosyadaki eksik incelemeler tamamlandıktan sonra karar verilmesi gerektiği belirtildi.

Tutuklu sanık Türköne'nin, tutuklu bulunduğu süre dikkate alınarak tahliyesine karar verildi.

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