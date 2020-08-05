Yargıtay kedileri kısırlaştırmayan veterinerler hakkındaki "beraat" kararını onadı

ANKARA (AA) - AYLİN SIRIKLI DAL - Yargıtay 15. Ceza Dairesi, kedi kısırlaştırma operasyonu yaptıklarını söylemelerine rağmen bunu gerçekleştirmeyen iki veteriner hekim hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan verilen beraat kararını onadı.

Kararda, "veteriner hekimlere isnat edilen eylemlerin suç olarak tanımlanmaması" nedeniyle verilen kararın usule uygun bulunduğu belirtildi.

İstanbul'da ikisi dişi, biri erkek üç kedisini kısırlaştırmak için veteriner hekime götüren bir kişi, operasyon için 200 lira karşılığında anlaştı.

Klinikte iki veteriner hekim tarafından operasyona alınan kedilerin kısırlaştırma işlemlerinin tamamlandığı belirtilerek, sahiplerine teslim edildi.

- Kediler rahatsızlanınca gerçek ortaya çıktı

Operasyonun ardından kediler rahatsızlandı. Kedi sahibinin araması üzerine veteriner hekim durumun normal olduğunu söyledi.

Bunun üzerine rahatsızlıkları devam eden kediler başka veteriner kliniğine götürüldü. Antibiyotik tedavisi uygulanan kediler iyileşti fakat dişi kedilerin hamile olduğu ve kısırlaştırma işlemi yapılmadığı anlaşıldı.

Bunun üzerine kedi sahibi, kısırlaştırma işlemi yaptığını söylediği halde yapmayan veteriner hekimlerden şikayetçi oldu.

Şikayet dilekçesinde, "veteriner hekimlerin kısırlaştırma ve cip takma işlemini yapmadan ameliyat izlenimi verdikleri, kedileri teslim edip operasyonun sorunsuz tamamlandığını söyledikleri, böylelikle nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri" iddia edildi.

Veteriner hekimler hakkında, "mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan dava açıldı.

İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan iki veteriner hekimin beraatına karar verildi.

Beraat kararında, sanıkların savunması, katılan ve tanık beyanları, hastane evrakı ile dosya kapsamından, sanıklar ile katılan arasındaki ihtilafın, "hizmet sözleşmesinden kaynaklanan edimin ifası ile ilgili bir uyuşmazlık" olduğu belirtildi.

Bu nedenle "dolandırıcılık" suçunun unsurları yönünden oluşmadığı, sanıkların üzerine atılı eylemlerin "suç olarak tanımlanmadığı" gerekçesiyle beraat kararı verildiği kaydedildi.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 15. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını onadı.

Dairenin kararında, "Sanıkların üzerine atılı eylemlerin suç olarak tanımlanmadığına yönelik mahkemece verilen beraat hükümlerinde bir isabetsizlik görülmemiştir." denildi.