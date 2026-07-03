CHP'li vekil emeklileri birbirine düşürdü

Eskişehir’de geçim şartlarının iyileştirilmesi için bir araya gelen emeklilerin eyleminde CHP Milletvekili Jale Nur Süllü krizi yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu’na verdiği destekle bilinen Süllü, destek için geldiği eylemde emeklilerin tepkisiyle karşılaştı.

Protestocu emekliler, Süllü'nün alandan gitmesini talep etti. Yükselen sloganlar ve tepkiler üzerine CHP'li milletvekili alanı terk etmek zorunda kaldı.

MİLLETVEKİLİ GİTTİ, KRİZ BİTMEDİ

Gerginlik, eylemi düzenleyen emeklilerin kendi arasında da büyük bir tartışmaya yol açtı. Süllü’nün alana çağrılmasından haberdar edilmediklerini söyleyen bir grup emekli, milletvekilini davet eden arkadaşlarına sert tepki gösterdi. Hak arayışlarının bu süreçlerin gölgesinde kalmasını istemeyen emeklilerin kendi aralarındaki tartışma ve yaşanan protesto anları kameralara anbean yansıdı. Yaşananlar, CHP zihniyetinin emekliye destek mitinginde bile ne kadar hizipçi olabileceğini gözler önüne serdi.