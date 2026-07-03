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Gündem CHP'li vekil emeklileri birbirine düşürdü
Gündem

CHP'li vekil emeklileri birbirine düşürdü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Eskişehir'de emeklilere destek vermek için düzenlenen eyleme katılan CHP Milletvekili Jale Nur Süllü Kılıçdaroğlu'na destek veren isimler arasında olduğu gerekçesiyle sloganlarla protesto edildi. Bir grup emekli kendilerine haber vermeden Süllü’yü davet ettikleri için arkadaşlarıyla birbirine düştü. Emeklilerin tartışması kameralara yansırken, Süllü emeklileri birbirine düşürüp alanı terk etti.

Eskişehir’de geçim şartlarının iyileştirilmesi için bir araya gelen emeklilerin eyleminde CHP Milletvekili Jale Nur Süllü krizi yaşandı.  Kemal Kılıçdaroğlu’na verdiği destekle bilinen Süllü, destek için geldiği eylemde emeklilerin tepkisiyle karşılaştı.

Protestocu emekliler, Süllü'nün alandan gitmesini talep etti. Yükselen sloganlar ve tepkiler üzerine CHP'li milletvekili alanı terk etmek zorunda kaldı.

MİLLETVEKİLİ GİTTİ, KRİZ BİTMEDİ

Gerginlik, eylemi düzenleyen emeklilerin kendi arasında da büyük bir tartışmaya yol açtı. Süllü’nün alana çağrılmasından haberdar edilmediklerini söyleyen bir grup emekli, milletvekilini davet eden arkadaşlarına sert tepki gösterdi. Hak arayışlarının bu süreçlerin gölgesinde kalmasını istemeyen emeklilerin kendi aralarındaki tartışma ve yaşanan protesto anları kameralara anbean yansıdı. Yaşananlar, CHP zihniyetinin emekliye destek mitinginde bile ne kadar hizipçi olabileceğini gözler önüne serdi.

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