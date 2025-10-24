Yargıtay kararını verdi! Kiracıya kötü haber, ev sahipleri direkt evden çıkarabilecek

Yalova’da bir kiracı ile ev sahibi arasında yaşanan uyuşmazlık, “fatura borcunu ödemeyen kiracının tahliyesi” konusunda Yargıtay’dan gelen emsal kararla netlik kazandı.

FATURA ÖDEMEYEN KİRACIYA KÖTÜ HABER

Yalova’da yaşayan bir ev sahibi, kiracısının kira borcunu ödediği ancak elektrik ve su faturalarını ödemediği gerekçesiyle zarara uğradığını öne sürerek 314 bin 437 liralık icra takibi başlattı. Kiracı, 172 bin liralık kira borcunu ödemesine rağmen diğer yan giderleri ödemedi. Bunun üzerine ev sahibi, kiracının tahliyesi için İcra Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu.

MAHKEMEDEN DÖNEN KARAR

İlk derece mahkemesi, “kira borcu ödendiği sürece faturaların ödenmemesi tahliye sebebi olamaz” diyerek davayı reddetti. Ev sahibi kararı istinafa taşıdı ancak İstinaf Mahkemesi de yerel mahkemenin kararını onadı.

YARGITAY EMSAL KARAR VERDİ

Son olarak dosya Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’na taşındı. Kurul, önceki kararları bozarak ev sahibini haklı buldu. Kararda, kiracının kira dışında yan giderleri (elektrik, su gibi) ödememesi durumunda tahliye edilebileceği açıkça belirtildi.

“ARTIK EV SAHİPLERİ TAHLİYE EDEBİLİR”

İstanbul Barosu avukatlarından Dilek Yüksel, kararın emsal niteliğinde olduğunu vurgulayarak, “Artık kiracılar ‘Ben kiramı ödüyorum, faturaları ödemezsem ev sahibi beni çıkaramaz’ diyemez. Bu kararla birlikte, faturaları ödemeyen kiracılar için tahliye yolu açılmış oldu” ifadelerini kullandı.

Yargıtay’ın bu kararı, Türkiye genelinde süregelen kiracı-ev sahibi uyuşmazlıklarında emsal karar olarak uygulanacak.