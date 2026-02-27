TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit: Sırada savaş uçağı motoru var

TUSAŞ’ın çalışmalarına ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit “Türkiye’de şu an itibarıyla 20’den fazla özgün süper alaşım ve titanyum alaşımı geliştirdik. Hem de bizim kendi motorlarımız için. Şunu söylemek hoşuma gidiyor; Türkiye’deki topraktan, madenden motora bütün teknoloji zincirini tamamladık çok şükür” şeklinde konuştu.

“TF6000 MOTORUMUZ GERÇEK ANLAMDA BİR SAVAŞ UÇAĞI MOTORU”

“Devletimizin diyelim, üç ana uçan araç grubunda motora ihtiyacı var” diyen Akşit, şöyle devam etti: “Biz zaten malumunuz İHA motorlarını epeydir seri imalat üretip satıyoruz. Hem Aksungur’da, hem Anka’da, hem de TB3’te, Anadolu gemisine bizim motorumuzla inip kalktı sağ olsunlar. Onlar da motorumuza güvenerek taktılar, uçtular. Sorunsuz bir şekilde indiler, kalktılar biliyorsunuz. İHA motorlarını zaten seri imalatta yapıyoruz. Helikopter motorlarımız Gökbey ile ilk uçuşumuzu yapalı birkaç yıl oldu. Seri imalata hazırlandık. Artık seri imalatı Savunma Sanayii Başkanımız hem de TUSAŞ'ın genel müdürü Mehmet Bey de açıkladılar; 2027 itibarıyla o da artık seri imalatta kullanılmaya başlayacak. Tek uçak motoru kaldı malumunuz. Uçak motorunda da TF6000 motorumuz gerçek anlamda bir savaş uçağı motoru. Ve onu da yaptık, çalıştırdık. Teknofest’te de gümbür gümbür çalıştırdık. Artık son aşamaya geldik. Onu da başarıyla tamamlayacağımıza inanıyorum”

