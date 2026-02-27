  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
125 Km’lik hat!: Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne demiryolu geliyor Scooterlı caniye jet iddianame! Kucağındaki bebekle babayı hedef almıştı! İsrail-Hindistan işbirliği bölgeyi geriyor Pakistan’ı Orta Doğu’dan koparma hamlesi Bakan Gürlek’ten “Terörsüz Türkiye” yorumu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necmettin Erbakan'ı andı Bombalı saldırıda 53 kişi yaşamını yitirmişti! O sanıklar için istenen cezalar belli oldu Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakibi belli oldu Maşeri vicdanları yaraladı! Erem Şentürk Dilipak’a dil uzattı İlk duruşma yapıldı! Ekrem’in ‘çirkinsin’ davasında karar Afganistan İslam Emirliği'nden Pakistan'a misilleme!
Gündem Yolcu otobüsünde mide bulandıran olay
Gündem

Yolcu otobüsünde mide bulandıran olay

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Yolcu otobüsünde mide bulandıran olay

Siirt'te polis ekipleri tarafından durdurulan yolcu otobüsünde 9 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi.

Siirt'in Baykan ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde 9 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Baykan Şehit Bünyamin Torgut Narkotik Polis Uygulama Noktası'nda durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı.

 

Yolculardan M.A. ile M.L'nin üst ve valizlerinde yapılan aramada 9 kilo 300 gram kubar esrar bulundu, şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri ise serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23