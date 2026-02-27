Tosyalı’dan BMC alımında kullanılan kredinin geri ödenmediği iddiasına yalanlama

Tosyalı Holding tarafından yapılan açıklamada, “Son dönemde bazı basın yayın organlarında ve dijital platformlarda, Sayın Fuat Tosyalı ve ilişkili şirketlerimiz hakkında tamamen asılsız ve gerçek dışı iddialara yer verilmesi üzerine, kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına bu açıklamayı yapma gereği duyduk. Öncelikle söz konusu yayınlarda, BMC’nin satın alım süreci kapsamında Ziraat Bankası’ndan kullanıldığı belirtilen kredinin geri ödenmediği iddiası kesinlikle doğru değildir” denildi.

“ÖDENMEMİŞ YA DA TEMERRÜDE DÜŞMÜŞ HİÇBİR KREDİ BORCU BULUNMAMAKTADIR”

“Sayın Fuat Tosyalı ve ilişkili şirketlerinin, Türkiye’de veya yurt dışında, bugüne kadar herhangi bir finans kuruluşuna karşı ödenmemiş ya da temerrüde düşmüş hiçbir kredi borcu bulunmamaktadır” denilen açıklamada şunlar belirtildi: “Tüm finansal yükümlülükler ilgili sözleşmeler ve bankacılık mevzuatı çerçevesinde, eksiksiz ve zamanında yerine getirilmektedir. Finansal işlemler; ilgili bankalar ile müşteri arasındaki sözleşmeler, bankacılık mevzuatı ve ticari teamüller çerçevesinde yürütülmekte olup, kamuoyuna yansıtılan bu tür spekülatif ve mesnetsiz değerlendirmeler gerçek dışıdır. Tüm hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla, gerçeği yansıtmayan bu tür haberlere itibar edilmemesini kamuoyunun dikkatine sunarız”