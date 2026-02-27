  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Galatasaray-Liverpool maçı için yapay zekadan şaşırtan sonuç...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Galatasaray-Liverpool maçı için yapay zekadan şaşırtan sonuç...

Avrupa'da bizi gururla temsil eden Galatasaray'ın Liverpool eşleşmesini yapay zeka yorumladı.

#1
Foto - Galatasaray-Liverpool maçı için yapay zekadan şaşırtan sonuç...

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile eşleşti. Yapay zeka, Galatasaray-Liverpool maçını binlerce kez simüle etti. İşte yapay zekanın Galatasaray-Liverpool eşleşmesine dair tahmini ve detaylar...

#2
Foto - Galatasaray-Liverpool maçı için yapay zekadan şaşırtan sonuç...

Juventus'u eleyen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile karşı karşıya gelecek. İlk maç 10 Mart'ta İstanbul'da, rövanş ise 18 Mart'ta İngiltere'de oynanacak. Öte yandan yapay zeka, Galatasaray-Liverpool eşleşmesine dair flaş bir tahminde bulundu.

#3
Foto - Galatasaray-Liverpool maçı için yapay zekadan şaşırtan sonuç...

Opta, Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray-Liverpool eşleşmesini binlerce kez simüle etti ve sonuçlarını paylaştı. Buna göre sarı-kırmızılıların dev rakibini eleme ihtimaliyle birlikte, yarı final, final ve şampiyonluk ihtimalleri şöyle oluştu:

#4
Foto - Galatasaray-Liverpool maçı için yapay zekadan şaşırtan sonuç...

Buna göre Galatasaray'ın Liverpool'u eleyip adını çeyrek finale yazdırma ihtimali yüzde 17.7 olarak verildi. Galatasaray'ın yarı finale çıkma olasılığı yüzde 3.4, finale yükselme ihtimali yüzde 0.9, Şampiyonlar Ligi şampiyonu olma olasılığı ise yüzde 0.2 olarak belirlendi.

