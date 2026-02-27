Ameliyathanede yapay zeka devrimi! Cerrahların yeni sağ kolu artık bir ses uzağında

  • İSTANBUL
Belçika’nın Gent kentinde gerçekleştirilen tarihi bir cerrahi etkinlikte, robotik ameliyatlar sırasında cerraha anlık destek sağlayan ve sesle kontrol edilen "AI co-pilot" teknolojisi dünyaya tanıtıldı.

Belçika’nın Gent kentinde düzenlenen bir cerrahi etkinlikte, robotik ameliyat sırasında cerraha gerçek zamanlı destek sağlayan sesle kontrol edilen yapay zeka asistanı tanıtıldı.

Resmi haber ajansı Belga'ya göre, Belçika merkezli cerrahi eğitim merkezi Orsi Academy’nin yan kuruluşu Mantyx tarafından geliştirilen ve "AI co-pilot" olarak adlandırılan sistem, ameliyat sırasında farklı veri ve görüntüleri analiz ederek cerraha anlık bilgi sundu.

Sistem sayesinde cerrahlar, robotik cerrahi konsolundan ayrılmadan sesli komutlarla tıbbi görüntüleri açabiliyor, taramalar arasında gezinebiliyor ve ek bilgi talep edebiliyor. Sistem ayrıca işlemin bağlamını analiz ederek ilgili görüntüleri otomatik seçebiliyor.

 

Mantyx’te görevli Pieter De Backer, tüm bilgilerin bir araya getirilerek ameliyathanede anında erişilebilir hale getirildiğini belirtti.

De Backer, sistemin operasyonu analiz ederek cerrahın hangi aşamada olduğunu bildiğini ve buna göre ilgili bilgileri ekrana getirebildiğini ifade etti.

Haberde ayrıca yapay zekanın bir operasyonun kalan süresine ilişkin tahmin üretebildiği ve bunun ameliyathane planlamasına katkı sağlayabileceği kaydedildi.

AI co-pilot’un şu aşamada doğrudan tıbbi karar vermediği, cerraha destek sağlayan bir asistan olarak tasarlandığı belirtildi.

Sistemin daha geniş klinik kullanımının ise ek doğrulama ve sertifikasyon süreçlerine bağlı olduğu öğrenildi.

