Evlatlarımızı zehirlemek isteyenlerin yalan balonu patladı! Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu tartışmalara noktayı koydu
Gündem

Evlatlarımızı zehirlemek isteyenlerin yalan balonu patladı! Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu tartışmalara noktayı koydu

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Evlatlarımızı zehirlemek isteyenlerin yalan balonu patladı! Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu tartışmalara noktayı koydu

Sağlık Bakanlığı, bazı odaklar tarafından yayılan ve okullarda çocuklara "uyuşturucu testi" yapılacağı yönündeki asılsız iddialara tokat gibi bir cevap verdi.

Sağlık Bakanlığı, okullarda çocuklara yönelik "uyuşturucu testi yapılacağı" iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

Bakanlığın yazılı açıklamasında, "Bazı basın yayın organlarında yer alan ve okullarımızda çocuklara yönelik 'uyuşturucu testi yapılacağı' yönünde kamuoyunda yanlış anlamalara yol açabilecek iddialar üzerine bir açıklama yapma gereği doğmuştur." ifadesi kullanıldı.

 

Açıklamada, 12-18 yaş grubundaki gençlerin davranışsal dijital bağımlılık, tütün kullanımı ve diğer bağımlılık türleri açısından risk durumlarının değerlendirilmesi amacıyla Bağımlılık Bilim Kurulundaki akademisyenlerle, uluslararası bilimsel standartlara uygun ve ülkenin ihtiyaçlarına cevap verecek bir tarama ve değerlendirme programı geliştirileceği aktarıldı.

 

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu çalışma, herhangi bir biyolojik test uygulamasını değil, iletişim dili özenle hazırlanmış, bilimsel geçerliliği olan anket ve soru formları aracılığıyla risk durumlarının erken dönemde tespit edilmesini amaçlayan koruyucu bir halk sağlığı yaklaşımını içermektedir. Programın, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle ve ilgili tüm etik ve bilimsel ilkeler gözetilerek hayata geçirilmesi hedeflenmektedir. Bu yaklaşım, gençlerimizin gelişim sürecinde ailelerin rolünü merkeze alan bir anlayışla tasarlanmaktadır. Süreçte ailelerin bilgilendirilmesi ve farkındalıklarının artırılması temel öncelikler arasında yer almakta, çocuklarımızın karşı karşıya kalabileceği riskler konusunda hem gençlerimizin hem de ailelerimizin bilinç düzeyinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

 

Tarama çalışmaları sonucunda risk altında olabileceği değerlendirilen gençlerimiz, ihtiyaç duymaları halinde psikolog ve psikiyatri uzmanlarımızın bulunduğu danışmanlık hizmetlerine yönlendirilecektir. Bu süreçte aileler de bilgilendirilerek destek mekanizmasının bir parçası olacak, böylece özellikle dijital bağımlılık başta olmak üzere bağımlılık risklerinin, çoğu zaman aileler tarafından dahi fark edilmeden ilerleyebildiği erken dönemlerde bilimsel destek mekanizmaları devreye alınabilecektir."

 

