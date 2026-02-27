  • İSTANBUL
Gündem Eskişehir’de korkunç kaza: Otomobil kağıt gibi katlandı! Hurdaya dönen araçtan sağ çıkanlar mucizeyi yaşadı
Gündem

Eskişehir'de korkunç kaza: Otomobil kağıt gibi katlandı! Hurdaya dönen araçtan sağ çıkanlar mucizeyi yaşadı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Eskişehir'de korkunç kaza: Otomobil kağıt gibi katlandı! Hurdaya dönen araçtan sağ çıkanlar mucizeyi yaşadı

Eskişehir-Sarıcakaya kara yolunda kontrolden çıkan bir otomobilin refüje çarparak takla atması sonucu adeta can pazarı yaşandı.

ESKİŞEHİR’de sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobilin, refüje çarpıp takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, Eskişehir-Sarıcakaya kara yolunda meydana geldi. İ.D.'nin (65) kontrolünü yitirdiği 26 EC 969 plakalı otomobil, refüje çarpıp takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ters dönen otomobilde yaralanan sürücü İ.D. ile yolcu konumundaki M.D. (57), B.D. (17), T.K. (17) ile M.N.B. (17), ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

