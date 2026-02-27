  • İSTANBUL
Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kıyafete hakarette flaş gelişme! 28 Şubat’ın yıl dönümünde kamu davası açıldı

Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’e sosyal medya üzerinden kıyafeti nedeniyle hakaret eden Mehmet Emin Korkmaz hakkında kamu davası açıldı.

“Kamu Görevlisine Hakaret ve Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” suçlarından düzenlenen iddianamenin 28 Şubat’ın yıl dönümünde kabul edilmesi dikkat çekti.

İDDİANAME ESKİŞEHİR 11. ASLİYE MAHKEMESİNCE KABUL EDİLDİ

Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’e sosyal medya üzerinden benimsediği dini değerler nedeniyle hakaret eden Mehmet Emin Korkmaz’la ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında 8 Şubat 2026 tarihinde “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” suçu kapsamında tutuklanan ve tutukluluk hali devam eden şüpheli Mehmet Emin Korkmaz hakkında Kamu görevlisine Hakaret ve Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” suçlarından cezalandırılması talebi ile iddianame düzenlendi. İddianame Eskişehir 11.Asliye Mahkemesince kabul edildi. İlk duruşma 17 Nisan 2026 tarihinde yapılacak.

DAVA 28 ŞUBAT POSTMODERN DARBESİNİN YILDÖNÜMÜNDE AÇILDI

Şüpheli hakkına açılan kamu davasının 28 Şubat postmodern darbesinin yıldönümünde olması ise dikkat çekti. 28 Şubat sürecinde antidemokratik kararlar alınmış, kamuda ve üniversitelerde başörtüsü yasağı sıkı şekilde uygulanmaya başlamıştı.

İddianamede Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’in fotoğrafı hakkında Mehmet Emin Korkmaz’ın “Eskişehir/Mihalgazi Belediye Başkanı'na bakın! Bu Siyasal İslamcı şalvarlı kadının görevi ilçe yönetmek midir, yoksa ahırında inek sağmak mıdır? Mekânı şaşırmış olacak gariban, AKP'ye de böylesi yakışır, ne günlere kaldık; hakikaten, katır mühürdar oldu arkadaş! Kargalara kalan dünya; Belediye, kimlere kalmış! Vallahi, benim annem bundan İYİ yönetir; en azından kılığı kılık, tahsili var!” şeklinde paylaşıma yer verildi.

ŞÜPHELİ HESABINI KAPATTI!

İddianamede yer alan bilgilere göre paylaşımın sosyal medyada ve ulusal basında toplum tarafından tepki çekmesi üzerine şüphelinin hesabını kapattığı ortaya çıktı.

