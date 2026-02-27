Rusya, Fransa'nın gemisini havaya uçuracaktı! İsveç ordusu İHA'yı düşürdü

İHA’nın, Fransız gemisinin demirlediği yerin yakınında bulunan bir Rus gemisinden havalandığı iddia edildi. İsveç tarafı, insansız hava aracına karşı elektronik harp sistemleri kullandı. Sinyalin karıştırılmasının ardından İHA gözetleme bölgesinden kayboldu.

İsveç Savunma Bakanı Pål Jonson, konuya ilişkin olarak, “Bir insansız hava aracı tarafından İsveç hava sahası ihlal edildi. Bu, bir Rus askeri gemisinin Öresund’da İsveç karasularında bulunduğu sırada gerçekleşti. İsveç Silahlı Kuvvetleri, insansız hava aracını etkisiz hale getirmek amacıyla hızlı ve kararlı şekilde müdahale etti.” ifadelerini kullandı.

Bakan, “Tüm göstergeler, Rus askeri gemisi ile bu insansız hava aracı arasında güçlü bir bağlantı bulunduğunu gösteriyor.” dedi.

İsveç Silahlı Kuvvetleri’nden açıklama

İsveç Silahlı Kuvvetleri de yaptığı açıklamada şüpheli bir insansız hava aracı uçuşunu gözlemlediklerini ve buna karşı kendi karşı sistemlerini kullandıklarını doğruladı.

Kurumun basın açıklamasında, “Bir deniz devriyesi sırasında İsveç donanmasına ait bir gemi, Öresund’da şüpheli bir insansız hava aracını gözlemledi. Gözlemle eş zamanlı olarak İsveç Silahlı Kuvvetleri, şüpheli insansız hava aracını engellemek amacıyla karşı tedbirler aldı. Ardından insansız hava aracıyla bağlantı kaybedildi.” ifadeleri yer aldı.

Ziyaret ve soruşturma süreci

İHA’nın suya düşüp düşmediği ya da Rus gemisine geri dönüp dönmediği ise bilinmiyor. Uçak gemisi Charles de Gaulle, Fransa ile İsveç arasındaki askeri iş birliği kapsamında Malmö’ye gelmişti. Ziyaret programı kapsamında ortak manevralar ve stratejik iş birliği faaliyetleri yer alıyor.

İsveç Silahlı Kuvvetleri’ne göre başka bir insansız hava aracı gözlemi yapılmadı.

Kaynak: SavunmaSanayiST.com / SVT