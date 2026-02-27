  • İSTANBUL
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz işsizlik rakamlarını değerlendirdi: İşsizlik oranı tek haneli rakamlardaki seyrini 33’ncü aya taşımıştır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Kararlılıkla uyguladığımız politikalar sayesinde işsizlik oranı tek haneli seviyesini sürdürmektedir” dedi.

İşsizlik rakamlarını değerlendiren Yılmaz, “2026 yılı Ocak ayında mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre işsizlik oranı yüzde 8,1 ile tek haneli rakamlardaki seyrini 33’ncü aya taşımıştır. Gençlerde ve kadınlarda işsizlik oranı geçen senenin aynı ayına göre 1’er puan azalarak sırasıyla yüzde 14,3 ve yüzde 11 olmuştur. Sosyal ve ekonomik refah artışının temel unsurlarından olan istihdam artışını desteklemek amacıyla, bir yandan emek yoğun sektörlerdeki istihdamı gözetiyor, diğer taraftan istihdamın niteliğini artırmak için yeni programları hayata geçirmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“GENÇLERİN ÜRETİM ÇAĞI PROGRAMINI HAYATA GEÇİRİYORUZ”

Sosyal medyadan değerlendirmede bulunan Yılmaz şöyle devam etti: “Potansiyel işgücünün ekonomiye aktif katılımını teşvik etmek, gençlerin istihdama geçişini kolaylaştırmak, üretim odaklı becerilerini geliştirmek ve böylece genç istihdamını artırmak amacıyla GÜÇ (Gençlerin Üretim Çağı) programını hayata geçiriyoruz. Firmalarımızın finansmana erişimlerini artırmak, yatırım ve istihdamı desteklemek amacıyla yeni destek programlarını uygulamaya alıyoruz. Bu kapsamda tekstil, giyim, deri ve mobilya sektörlerindeki işletmelerimize sunduğumuz çalışan başına destek tutarını 3.500 TL’ye yükselttik, destek kapsamına büyük ölçekli firmaları da dahil ettik. Ayrıca imalat sanayimizde özellikle KOBİ’lerimize yönelik 100 milyar TL büyüklükte yeni bir finansman programı başlattık. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı politikalarımız ile dengeli büyüme ve istikrarı güçlendirme perspektifi içinde sosyal refahı kalıcı bir şekilde artırmayı amaçlıyoruz.

