APP plakalarda "estetik" devri kapandı, ağır yaptırım dönemi başladı! Trafikte yeni dönem: 280 bin TL ceza ve hapis şoku

Yeni yasaya göre; yetkili kuruluşlar dışında basılan, sahte mühürlü veya tescil kaydı olmayan plakayı aracına takanlara tam 140.000 TL idari para cezası kesilecek.

İhlalin bir yıl içinde tekrarlanması durumunda bu tutar 280.000 TL’ye yükselirken, araç 60 gün trafikten men edilecek ve sürücü belgesine el konulacak.

Ayrıca sahte plaka kullanımı "resmi belgede sahtecilik" suçuna dahil edilerek, sorumlular hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle adli işlem başlatılacak. Sürücülerin mağduriyet yaşamaması için sadece Şoförler Odası ve Darphane onaylı, karekodlu standart plakaları kullanmaları hayati önem taşıyor.