Bu nasıl öğretmen! Yaptığı rezillik kamerada
Samsun'un Atakum ilçesinde bir öğretmenin eşini iş yerinde darp etti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken çift birbirinden şikayetçi olmadı.
Samsun'un Atakum ilçesinde öğretmen F.D.'nin eşini iş yerinde darbettiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Yeni ortaya çıkan görüntülerdeki çiftin birbiri hakkında şikayeti olmadığı belirtildi.
Olay, geçen yıl aralık ayında Atakum ilçesindeki mobilya dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, öğretmen olduğu belirtilen F.D., dükkanda çalışan eşi Z.D.'nin yanına gitti. İkili arasında tartışma çıktı.
İş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı
Bu sırada F.D., eşi Z.D.'yi darbetti. O anlara ilişkin, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. İş yeri sahibi F.D. hakkında dükkana zarar verdiği iddiasıyla şikayetçi oldu.
Çiftin ise birbiri hakkında şikayetinin bulunmadığı belirtildi.
