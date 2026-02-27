  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Bu nasıl öğretmen! Yaptığı rezillik kamerada
Gündem

Bu nasıl öğretmen! Yaptığı rezillik kamerada

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Samsun'un Atakum ilçesinde bir öğretmenin eşini iş yerinde darp etti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken çift birbirinden şikayetçi olmadı.

Samsun'un Atakum ilçesinde öğretmen F.D.'nin eşini iş yerinde darbettiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Yeni ortaya çıkan görüntülerdeki çiftin birbiri hakkında şikayeti olmadığı belirtildi.

Olay, geçen yıl aralık ayında Atakum ilçesindeki mobilya dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, öğretmen olduğu belirtilen F.D., dükkanda çalışan eşi Z.D.'nin yanına gitti. İkili arasında tartışma çıktı.

 

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Bu sırada F.D., eşi Z.D.'yi darbetti. O anlara ilişkin, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. İş yeri sahibi F.D. hakkında dükkana zarar verdiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Çiftin ise birbiri hakkında şikayetinin bulunmadığı belirtildi.

