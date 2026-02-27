  • İSTANBUL
Beslenme uzmanı açıkladı: Sahur sofrası yarını belirliyor: Uzmanından tok tutan formül
Selma Savcı

Beslenme uzmanı açıkladı: Sahur sofrası yarını belirliyor: Uzmanından tok tutan formül

Sahurla ilgili uzman isimden dikkat çeken bir açıklama daha geldi.

#1
Foto - Beslenme uzmanı açıkladı: Sahur sofrası yarını belirliyor: Uzmanından tok tutan formül

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Elanur Yılmaz Akay, sahurda doğru beslenmenin gün içindeki açlık hissini önemli ölçüde etkilediğini belirterek, "Sahuru iftar yemeği gibi değil, vücudu yarına hazırlayan bir kahvaltı gibi düşünmeliyiz" dedi.

#2
Foto - Beslenme uzmanı açıkladı: Sahur sofrası yarını belirliyor: Uzmanından tok tutan formül

On bir ayın sultanı Ramazan manevi havasıyla şehirleri sararken, aileler aynı sofrada buluşmanın huzurunu yaşıyor. İftar vakti dualar eşliğinde açılan oruçlar, sahurda ise güne hazırlanması için özenle kurulan sofralarla taçlanıyor. Ramazan’ın bereketi, paylaşmanın ve dayanışmanın sıcaklığıyla birleşerek ayrı bir ruh oluşturuyor. Vatandaşlar Ramazan ayının manevi huzurunu yaşarken özellikle "Yarın acıkmamak için sahurda ne yemeliyim?" gibi sorulara da cevap arıyor. Büyük Anadolu Samsun Hastaneleri Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Elanur Yılmaz Akay, "sahur da ne yenilmeli ve nasıl beslenmeli?" konusunda önemli tavsiyelerde bulundu.

#3
Foto - Beslenme uzmanı açıkladı: Sahur sofrası yarını belirliyor: Uzmanından tok tutan formül

Dyt. Elanur Yılmaz Akay, "Sahurda ne yenirse yenilsin gün içinde acıkma ihtimalinin olabileceğini ancak protein ağırlıklı beslenmenin uzun süre tokluk sağladığını görmekteyiz. Yumurta, peynir, süt, yoğurt, ayran ve protein açısından zengin besinleri mutlaka sahur sofralarımıza eklemeliyiz. Bunun yanında tam tahıllı, yulaflı ve tam buğdaylı ekmeklerle öğünü desteklemek oldukça faydalıdır. Sahur ağır yemeklerle geçirilmemesi gerekmektedir. Sahuru bir akşam yemeği gibi değil, vücudu yarına hazırlayan bir kahvaltı gibi düşünmeliyiz. İftardan kalan yemekleri sahurda yemeyeceğiz.

#4
Foto - Beslenme uzmanı açıkladı: Sahur sofrası yarını belirliyor: Uzmanından tok tutan formül

Sahura özel börekler açmayacağız, sarmalar pişirmeyeceğiz" diye konuştu.

#5
Foto - Beslenme uzmanı açıkladı: Sahur sofrası yarını belirliyor: Uzmanından tok tutan formül

Dyt. Akay, sahur sofralarında mutlaka yumurta ve peynirin yer alması gerektiğini belirterek, süt, yoğurt ve ayranın da destekleyici içecekler olarak tercih edilebileceğini söyledi.

#6
Foto - Beslenme uzmanı açıkladı: Sahur sofrası yarını belirliyor: Uzmanından tok tutan formül

Ekmek seçiminde ise tam tahıl, yulaflı ya da tam buğdaylı ürünlerin tercih edilmesinin tokluk süresini uzattığını ifade etti. Klasik kahvaltıdan sıkılanlar için de önerilerde bulunan Akay, bir kase yulaf lapası ya da yulaflı tostların iyi bir alternatif olabileceğini vurguladı. Akay, doğru planlanan bir sahur öğünüyle hem gün içinde daha uzun süre tok kalınabileceğini hem de vücudun ertesi güne daha güçlü hazırlanabileceğini sözlerine ekledi.

