  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
HAK-İŞ Başkanı Arslan'dan vesayet odaklarına sert tepki: "Kirli oyunlara geçit yok!" Aramızdan ayrılışının 15. Yılında Özlemle anıyoruz! Necmettin Erbakan Hoca vefatının 15. yılında dualarla anılıyor Bakan Kacır, İstanbul’da OSB başkanlarıyla bir araya geldi: İstanbul’u küresel ar-ge ve inovasyon merkezi yapacağız Teröristbaşı Öcalan'ın yeni çağrısı okundu Bakan Gürlek’ten 81 il başsavcılıklarına talimat! Yasa dışı bahis ve sanal kumara karşı seferberlik Metrobüsler çarpıştı! Yaralılar var Erbakan Hoca rahmetle anılıyor Hastalıklı kafalar işbaşında! Hakkımda tek bir soruşturma yok diyor ama... CHP’li Mansur'a 12. soruşturma izni çıktı 28 Şubat’ta başörtüsüne sahip çıkan hocaya çifte darbe: Üniversite ve FETÖ iş birliği
Gündem Yıl 1994, yer İstanbul! ‘Erdoğan’ın hayatıma dokunan ilk olayı’
Gündem

Yıl 1994, yer İstanbul! ‘Erdoğan’ın hayatıma dokunan ilk olayı’

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Akit TV’de yayınlanan "Manşetlerin Dili" programında konuşan Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu döneme dair çarpıcı bir hatırasını paylaştı.

Karahasanoğlu, 1994 yılında İstanbul'un CHP zihniyeti elinde susuzluktan ve çöp dağlarından nefes alamadığı günleri hatırlatarak, Erdoğan’ın göreve gelmesiyle yaşanan değişimi "hayatıma dokunan ilk olay" sözleriyle tarif etti.

CHP’nin beceriksiz yönetimi altında bidonlarla su kuyruğu bekleyen İstanbullunun, Erdoğan’ın gelişiyle birlikte nasıl insanca yaşama kavuştuğunu anlatan Karahasanoğlu, bu büyük dönüşümün tarihî bir milat olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necmettin Erbakan'ı andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necmettin Erbakan'ı andı

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necmettin Erbakan'ı andı

Bilal Erdoğan'ı görenler küçük dilini yuttu! Üsküp'te kendisini gören telefona sarıldı
Bilal Erdoğan'ı görenler küçük dilini yuttu! Üsküp'te kendisini gören telefona sarıldı

Gündem

Bilal Erdoğan'ı görenler küçük dilini yuttu! Üsküp'te kendisini gören telefona sarıldı

Emine Erdoğan'dan "COP31" paylaşımı
Emine Erdoğan'dan "COP31" paylaşımı

Gündem

Emine Erdoğan'dan "COP31" paylaşımı

Sümeyye Erdoğan Bayraktar'dan 28 Şubat mesajı
Sümeyye Erdoğan Bayraktar'dan 28 Şubat mesajı

Gündem

Sümeyye Erdoğan Bayraktar'dan 28 Şubat mesajı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23