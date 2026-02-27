Yıl 1994, yer İstanbul! ‘Erdoğan’ın hayatıma dokunan ilk olayı’
Akit TV’de yayınlanan "Manşetlerin Dili" programında konuşan Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu döneme dair çarpıcı bir hatırasını paylaştı.
Karahasanoğlu, 1994 yılında İstanbul'un CHP zihniyeti elinde susuzluktan ve çöp dağlarından nefes alamadığı günleri hatırlatarak, Erdoğan’ın göreve gelmesiyle yaşanan değişimi "hayatıma dokunan ilk olay" sözleriyle tarif etti.
CHP’nin beceriksiz yönetimi altında bidonlarla su kuyruğu bekleyen İstanbullunun, Erdoğan’ın gelişiyle birlikte nasıl insanca yaşama kavuştuğunu anlatan Karahasanoğlu, bu büyük dönüşümün tarihî bir milat olduğunu vurguladı.