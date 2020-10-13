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Aktüel Yargıtay Ceza Genel Kurulu, eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyesi Mahmut Şen'e FETÖ üyeliğinden verilen 10 yıl hapis cezasını onadı.
Aktüel

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyesi Mahmut Şen'e FETÖ üyeliğinden verilen 10 yıl hapis cezasını onadı.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 14:38:59 -
Yargıtay Ceza Genel Kurulu, eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyesi Mahmut Şen'e FETÖ üyeliğinden verilen 10 yıl hapis cezasını onadı.
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