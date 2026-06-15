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#1
Foto - Ülkeyi ayağa kaldıran Bungee Jumping olayında karar çıktı

Brezilya'da yaşanan bungee jumping faciası ülkeyi yasa boğdu. 20 yaşındaki bir genç kadın, görevlilerin güvenlik ipini bağlamayı unutması sonucu yaklaşık 40 metre yükseklikten yere çakılarak hayatını kaybetti. Olayın ardından üç görevli gözaltına alındı ve haklarında soruşturma başlatıldı.

#2
Foto - Ülkeyi ayağa kaldıran Bungee Jumping olayında karar çıktı

Brezilya basınında yer alan bilgilere göre olay, macera sporları için kullanılan bir bungee jumping platformunda meydana geldi. İddiaya göre görevliler, atlayış öncesi yapılması gereken güvenlik kontrollerini tamamlamadan genç kadını boşluğa bıraktı.

#3
Foto - Ülkeyi ayağa kaldıran Bungee Jumping olayında karar çıktı

Kadının emniyet halatına bağlanmadığı, görevlilerin bu durumu fark etmeden atlayışı başlattığı öne sürüldü.

#4
Foto - Ülkeyi ayağa kaldıran Bungee Jumping olayında karar çıktı

Görgü tanıklarının ifadelerine göre genç kadın platformdan bırakıldıktan sonra hiçbir güvenlik sistemi devreye girmedi. Yaklaşık 40 metre yükseklikten düşen kadın baş aşağı şekilde zemine çarptı.Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ağır yaralanan kadına müdahale etti ancak genç kadın tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

#5
Foto - Ülkeyi ayağa kaldıran Bungee Jumping olayında karar çıktı

Kazanın ardından başlatılan soruşturmada organizasyonda görev alan üç çalışan gözaltına alındı. Brezilyalı savcılar, güvenlik prosedürlerinin ihmal edilip edilmediğini ve olayda ihmalin boyutunu araştırıyor. Yetkililer, tesisin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğunu ve olayla ilgili teknik incelemelerin sürdüğünü açıkladı. Facia, Brezilya'da macera sporlarındaki güvenlik standartlarını yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar, bungee jumping gibi yüksek risk içeren aktivitelerde ekipman kontrolünün ve çift doğrulama sistemlerinin hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor.Soruşturma kapsamında güvenlik kameraları, ekipman kayıtları ve çalışanların ifadeleri inceleniyor.

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