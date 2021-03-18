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Gündem Yargıtay başsavcılığı 28 Şubat dâvâsında ‘bozma’ talep etti
Gündem

Yargıtay başsavcılığı 28 Şubat dâvâsında ‘bozma’ talep etti

28 Şubat döneminde başörtüsü taktığı gerekçesiyle büyük mağduriyetler yaşayarak yurtdışında okumak zorunda kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızları Esra Albayrak ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın da müşteki olduğu 28 Şubat davasında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı incelemesini tamamladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 09:13:00 -
Yargıtay başsavcılığı 28 Şubat dâvâsında ‘bozma’ talep etti

Aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı ve Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir’in de bulunduğu sanıkların yer aldığı davanın temyiz incelemesinde savcılık, ‘Gizli İttifak’ suçunun nitelikleri itibariyle haklarında katılma kararı verilenler ile müştekilerin bu suçlardan doğrudan zarar görmemeleri nedeniyle temyiz taleplerinin reddini talep etti.

Yanlış deliller ve usul eksikliği

Savcılık ayrıca, bazı sanıkların zamanaşımı nedeniyle “Düşme kararı” verilmesinin kanuna aykırı olduğu gerekçesiyle “Bozma” istedi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısı Alpaslan Karabay imzalı tebliğnamede bir kısım sanıkların, “Hukuka aykırı deliller ile karar verildiğine, usuli eksikler bulunduğuna, görevsizlik kararı verilmesi gerektiğine, sübuta, suçun unsurlarının oluşmadığına ve sair hususlara ilişkin tüm temyiz sebepleri yerinde görülmediğinden, temyiz itirazlarının 5271 sayılı CMK 302/1. maddesi uyarınca esastan reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükümlerin onanması” gerektiği değerlendirildi.

“Zamanaşımı” kanuna aykırı

Savcılık, Yargıtay 16. Ceza Dairesi’ne gönderdiği tebliğnamede, zamanaşımına da vurgu yaparak, “Batı Çalışma Grubu ismi altında faaliyet yürüten yapının asıl amacının Türkiye Cumhuriyeti 54. hükümetini ıskat ve görevini yapmaktan menetmek olduğu, eylemlerin ‘gizli ittifak’ suçunu oluşturduğundan bahisle zamanaşımı nedeniyle düşme kararı verilmesi, istinaf başvurularının esastan reddine yönelik hükümlerin 5271 sayılı CMK 302. maddesi uyarınca bozulması” gerektiği görüşünü savundu.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

Gerçek Analiz

Sözde generaller darbe işinden başka bir şeyden anlamadan emekli olmakla paçayı yırttıklarını zannettiler. Ama bu millet, şeref ve haysiyet sahibi savcılar elbette bu işin peşini bırakmayacaklardır. Bir milletin milyar dolarlarını heba etmenin, bir milletin 50 senesini çalmanın bedeli olmalı ve ödetilmeli. Aksi halde bütün savcılar vebal altında kalacaklardır. Darbeci partilere oy veren seçmen de vebalde kalacaklardır. Ne yani darbeci partiler belli değil mi?!?!?!?!? Darbeci partilerele ittifak yapanlar belli değil mi?!?!?!?!?!?
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Türkiyem

28 şubatçilarin ysrgıda ceza almaması onlari cesaretlentirti buna onlarin yabtiklari yanlarında karmi kalacak bu millete yabtiklarinin hesabi sorulsun
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