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Aktüel Yargıtay Başkanı Akarca, Belçika Danıştay Yargıcı Lemmens’ı kabul etti
Aktüel

Yargıtay Başkanı Akarca, Belçika Danıştay Yargıcı Lemmens’ı kabul etti

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca Türkiye’de bulunan Belçika Danıştay Yargıcı Paul Lemmens ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Yeniakit Publisher
2022-10-20 16:37:00 -
Yargıtay Başkanı Akarca, Belçika Danıştay Yargıcı Lemmens’ı kabul etti

 

YENİ AKİT  ANKARA

Türkiye’ye ziyaret gerçekleştiren Belçika Danıştay Yargıcı Paul Lemmens ve beraberindeki heyet Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’yı makamında ziyaret etti.
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Uluslararası Yüksek İdari Yargı Mercileri Birliği’nin 2022 yılı hâkim değişim programı kapsamında ülkemize ziyaret gerçekleştiren Belçika Danıştayı Yargıcı Paul Lemmens ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. İki ülkenin hukuk alanındaki iş birliğinin artırılması konusunda görüş alışverişinde bulunulan kabulde, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım ve Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanı Dr. Seracettin Göktaş da yer aldı.

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