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Aktüel Yargı adli yıla yeniliklerle giriyor
Aktüel

Yargı adli yıla yeniliklerle giriyor

İnfaz aşamasındaki tüm kararların infaz hakimlerince alınmasına yönelik düzenleme ile asliye ceza mahkemelerinde duruşma savcısı dönemi yeni adli yılla birlikte başlayacak - Adalet Bakanlığı, yeni adli yılda Yargı Reformu Strateji Belgesi'ndeki hedeflere ulaşılması, avukatların hukuk mahkemelerinde taraf oldukları duruşmalara video konferansla katılmasını sağlayacak "e-duruşma"nın pilot uygulamasına geçilmesi ve ülke genelinde kullanıma sunulması için de çalışma yürütecek

Yeniakit Publisher
2020-08-28 12:37:05 -
Yargı adli yıla yeniliklerle giriyor

ANKARA (AA) - KEMAL KARADAĞ - İnfaz aşamasındaki tüm kararların infaz hakimlerince alınmasına yönelik düzenleme ve asliye ceza mahkemelerinde duruşma savcısı dönemi yeni adli yılla birlikte başlayacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Adalet Bakanlığı, 1 Eylül'de başlayacak adli yılla hayata geçirilecek uygulamalara ve yasal düzenlemelere yönelik çalışmaları tamamladı.

Bu kapsamda, infaz hakimliklerine yeni görevler veren kanuni düzenlemenin başlatılmasıyla infaz hakimleri, bulundukları il veya ilçenin adıyla anılacak.

İnfaz aşamasındaki tüm kararları alacak infaz hakimlikleri, cumhuriyet savcısının ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin verdiği kararlara yönelik şikayetleri değerlendirecek.

Hükümlü ve tutuklular hakkında idarece yapılan işlemlere ilişkin şikayetler bakımından da yetkili olan infaz hakimleri, ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin mahsup, ceza zaman aşımı ve hükümlünün ölümü hallerinde verilecek kararlar da dahil olmak üzere hakim veya mahkeme tarafından verilmesi gerekli kararları alacak ve işleri yapacak.

- 9 yıl sonra asliye ceza mahkemelerindeki duruşmalara katılacaklar

Yeni adli yılla birlikte, 2011'de kaldırılan asliye ceza mahkemelerindeki duruşma savcısı uygulaması yeniden başlatılacak. Cumhuriyet savcıları, 9 yıllık aranın ardından asliye ceza mahkemelerindeki duruşmalara tekrar katılabilecek.

Öte yandan Adalet Bakanlığının 3 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla kurulan Adana Bölge İdare Mahkemesi, 1 Eylül itibarıyla faaliyete geçirilecek. Böylece, ülke genelinde hizmet veren bölge idare mahkemesi sayısı 8 olacak.

- Hedeflere ulaşmak için çalışmalar devam edecek

Adalet Bakanlığı, yeni adli yılda Yargı Reformu Strateji Belgesi'ndeki hedeflere ulaşılması için çalışmalarını sürdürecek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini de sürekli takip edecek.

Bakanlık ayrıca, test çalışmaları başarıyla süren, avukatların hukuk mahkemelerinde taraf oldukları duruşmalara video konferansla katılmasını sağlayacak "e-duruşma"yı pilot olarak başlatacak. Uygulama daha sonra da ülke genelinde kullanılacak.

Hazırlıkları devam eden "İnsan Hakları Eylem Planı"nın da tamamlanarak kamuoyuna açıklanması hedefleniyor.

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