Yardımcısı “yolsuzluk”tan tutuklanmıştı… CHP’li başkan kendi adamını savunamadı!

Ankara merkezli yürütülen Çankaya Belediyesi yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan ve adli makamlarca tutuklanan Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut’un ardından, belediye yönetiminden resmi bir açıklama geldi. Ancak yayınlanan metinde, tutuklanan başkan yardımcısının doğrudan arkasında durulamaması ve suçsuzluğuna dair net bir savunma yapılamaması dikkat çekti.

Belediye Başkanı Mithat Özmen tarafından yapılan açıklamada, ağır suçlamalarla cezaevine gönderilen Hasan Karabulut için doğrudan “suçsuzdur” ifadesi kullanılamadı. Açıklamada, somut bir savunma yapmak yerine “masumiyet karinesi”, “hukukun üstünlüğü” ve “adil yargılanma hakkı” gibi genel hukuki terimlerin arkasına sığınılması gözlerden kaçmadı.

Kendi dönemlerinde atanan ve en üst düzey yöneticilerden biri olan belediye başkan yardımcısının tutuklanması karşısında belediye yönetimi, “Yüce Türk yargısına güveniyoruz” ve “Adli makamlarla iş birliği içinde hareket ediyoruz” vurgusu yapmak zorunda kaldı.

Söz konusu açıklama şöyle:

Özgür gitti, işbirliği geldi

Özgür Özel, pavyon köşelerinde delege satın alıp CHP’yi ele geçirdikten sonra, kendi yönetimleri altındaki belediyelere yönelik tüm yolsuzluk soruşturmalarında, hiçbir delili umursamayıp doğrudan CHP’lileri savunuyordu. Başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere tüm yolsuzlar için miting üstüne miting yapan Özgür Özel, bu uğurda halk ile polisi karşı karşıya getirdi, hatta yerli ve milli markalara yönelik boykot kampanyası bile düzenledi. Mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlığa oturmasıyla birlikte parti içinde, “Arınma” süreci başladı. Tüm bunlardan sonra, bir CHP’linin tutuklanmasının ardından onu doğrudan savunmak yerine, “Yargıya güveniyoruz” ifadesinin kullanılması dikkatlerden kaçmadı.