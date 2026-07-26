Bati Şeria’da Sivil Yahudi Terörü!

İşgal altındaki Batı Şeria’da yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin Tel köyüne düzenlediği kanlı baskın, soykırımcı israil ordusunun koruma kalkanı altında katliama dönüştü. Topraklarını korumak isteyen 4 Filistinli şehit edilirken, Netenyahu hükümeti yaşanan vahşetin ardından ev yıkımları, abluka ve yeni gasp kararlarıyla saldırı politikasını tırmandırdı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinin güneybatısında bulunan Tel köyüne Cuma günü sabah saatlerinde Siyonistlerin düzenlediği saldırıya köylülerin karşı koyması sırasında dört Filistinli şehit oldu, iki işgalci israil askeri öldü.

Tel köyü uzun süredir tekrarlanan yerleşimci saldırılarına maruz kalıyor.

Şehitlerin kardeşler İbrahim Hüseyin Ali Seyfi ve Cevad Hüseyin Ali Seyfi, kuzenleri Faruk Adnan Ali Seyfi ile akrabaları İmran Ahmed Ali Seyfi olduğu belirtildi.

Görgü tanıkları, yaptıkları açıklamada, yerleşimcilerin Tel köyüne saldırarak köy camisinin bulunduğu bölgeye kadar ulaştığını, daha sonra kendilerine karşı koymaya çalışan köylülere ateş açtıklarını ve bunun sonucunda dört Filistinlinin şehit olduğunu, çok sayıda kişinin gerçek mermilerle yaralandığını söyledi.

Filistin Kızılayı da yaralılardan birinin başından, bir diğerinin ise karnından vurulduğunu açıkladı.

Tel Köyü eski Muhtarı Numan Salih, yaptığı açıklamada, köylülerin ilk olarak yerleşimcilerin köyün doğu kesimindeki evlere saldırdığı yönünde bilgi aldıklarını ve bunun üzerine bölgeye gittiklerini, ancak yerleşimcilerin çekildiği bilgisinin kendilerine ulaştığını söyledi.

Salih, daha sonra yerleşimcilerin köyün batı tarafına geçtiği yönünde yeni ihbarlar geldiğini belirterek, "Köylüler oraya ulaştığında israil güçleri vatandaşlara doğrudan ateş açmaya başladı. Bunun sonucunda ağır yaralıların da bulunduğu çok sayıda kişi vuruldu." dedi.

Salih, olayın başlangıcında köylüler ile yerleşimciler arasında fiziki arbede yaşandığını, ardından soykırımcı israil güçlerinin yerleşimcileri korumak amacıyla Filistinli gençlere ateş açtığını ifade etti. Ayrıca israil ordusuna bağlı çok sayıda askerin köye girerek sokaklara yayıldığını söyledi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Batı Şeria'da yılbaşından bu yana şehit olan Filistinlilerin sayısının 82'ye yükseldiğini, bunlardan 21'inin yerleşimcilerin açtığı ateş sonucu şehit olduğunu açıkladı.

Öte yandan israil ordusu yaptığı açıklamada, olaylar sırasında bir subay ile bir astsubayın öldüğünü duyurdu.

Açıklamaya göre ölen subay Yuval Ezra (27), yedek başçavuş ise Benayahu Miliet (32) olarak açıklandı.

Yedioth Ahronoth gazetesi, Benayahu Miliet'in Nablus yakınlarındaki Yitzhar yerleşiminde yaşayan bir yerleşimci olduğunu ve israilde "yerel hazırlık timleri" olarak bilinen silahlı gruplara mensup olduğunu yazdı.

Yerleşimci Batı Şeria Muhafızı adlı örgüt de Miliet için yayımladığı taziye mesajında, onun örgütün ilk ve en eski üyelerinden biri olduğunu, son yirmi yılını Batı Şeria'da tarım ve koyun yetiştiriciliğine adadığını belirtti. Filistin tarafı bu faaliyetleri Filistin topraklarının gaspı ve halkın zorla göç ettirilmesi girişimi olarak değerlendiriyor.

KÖYLER KUŞATMA ALTINA ALINDI

Batı Şeria'daki askeri saldırıların tırmandırılması yönündeki soykırımcı israil çağrıları sürerken, israil ordusu Cumartesi günü, Nablus, Selfit, Kalkilya ve Tubas başta olmak üzere Batı Şeria'nın kuzeyindeki kentlerde onlarca girişi, yolu ve kontrol noktasını kapatarak önlemlerini sıkılaştırdı.

İşgalci yerleşimcilerin saldırılarının ardından, israilin gizli operasyon birimi Duvdevan, Nablus'taki bir hastaneye baskın düzenleyerek, yerleşimcilerin ve israil askerlerinin saldırılarına karşı koyarken yaralanan iki Filistinliyi esir aldı. Bununla eş zamanlı olarak israil güçleri, Ürdün Vadisi de dahil olmak üzere Batı Şeria'nın farklı şehir ve köylerinde askeri kontrol noktaları kurmaya, arama ve baskın operasyonları gerçekleştirmeye başladı.

İbranice yayın yapan Ynet sitesinin aktardığına göre, israil ordusu ayrıca sınır polisi birlikleriyle birlikte ek askeri takviyeler göndererek birçok köyde baskın ve gözaltı operasyonları yürütüyor. Bu sırada site, bir israilli askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, "Bu önlemler bölgedeki hareketliliği kontrol etmek ve son olaylardan etkilenerek düzenlenebilecek ilave saldırıları önlemek için gerekli" ifadelerine yer verdi. Kaynak ayrıca, "Gerilimi kontrol altına almak temel hedeflerden biridir ve bu adımlar bunun bir parçasıdır." iddiasında bulundu.

Soykırımcı israil ordusu da yaptığı açıklamada, "Durum değerlendirmesi doğrultusunda ve bölgenin çeşitli noktalarında saldırıları engellemeye yönelik kapsamlı çalışmalarla eş zamanlı olarak, merkez bölgelerdeki şehir ve köylerin çıkışlarında kontrol noktaları kurulmakta ve arama faaliyetleri yürütülmektedir." ifadelerini kullandı. Açıklamada ayrıca Nablus'un güvenlik çemberi altına alındığı belirtildi.

Öte yandan, ABD'nin Kudüs Başkonsolosluğu/Cumhuriyet Büyükelçiliği, dün akşam (Cuma) yayımladığı güvenlik uyarısıyla ABD hükümeti çalışanları ve aile fertlerinin Batı Şeria'ya seyahatine geçici kısıtlama getirdi. Büyükelçilik, bu kısıtlamaların pazar gününe kadar geçerli olacağını, ancak sürenin uzatılabileceğini veya kaldırılabileceğini bildirdi.

Açıklamada, kararın "Batı Şeria'da artan güvenlik endişeleri ve istikrarsızlık nedeniyle" alındığı belirtilirken, ABD vatandaşlarına yerel makamların talimatlarına uymaları, gösterilerden ve yoğun güvenlik önlemlerinin bulunduğu bölgelerden uzak durmaları ve en yakın güvenli sığınağın yerini bilmeleri tavsiye edildi.

Son 24 saat içinde Filistinlilere yönelik çok sayıda yerleşimci saldırısı yaşanırken, taraflar arasında çatışmalar ve silahlı karşılaşmalar meydana geldi.

Soykırımcı israil Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Merkez Komutanlığı Komutanı ve Operasyonlar Dairesi Başkanı ile durum değerlendirmesi yaptı. Daha sonra bölgeye geniş çaplı askeri takviye yapılması, güvenlik önlemlerinin artırılması ve yerleşimcilerin saldırılarına karşı koyan Filistinlilerin esir alınmasına yönelik operasyonların yoğunlaştırılması talimatını verdi.

israil ordusu sözcüsü, "Güçler Samarya bölgesinde (israilin Batı Şeria'nın kuzeyi için kullandığı isim) saldırıları önlemeye yönelik operasyonlarını sürdürüyor." dedi. Açıklamada operasyonların Beyt Furik köyü ile Tubas kentini de kapsadığı ve dün gece Tubas'ta geniş çaplı bir askeri operasyon başlatıldığı ifade edildi.

Daha önce soykırımcı israil Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yisrael Katz, Güvenlik Kabinesi üyeleri ve üst düzey güvenlik yetkilileriyle bir dizi istişare gerçekleştirmişti.

Görüşmelerin ardından son gerilime karşı şu kararlar açıklandı:

Tel köyü yakınındaki saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen kişinin evinin yıkılması,

Silahlı faaliyetlerin yoğun olduğu iddia edilen köylerde kapsamlı operasyonlar düzenlenmesi,

Silah toplama faaliyetlerinin artırılması,

Filistinlilerin çalışma izinlerinin iptal edilmesi,

Batı Şeria genelinde askeri birliklerin güçlendirilmesi,

Ulaşım güzergahlarının ayrıştırılması,

Yeni kontrol noktalarının kurulması,

Yerleşim karakollarının yasallaştırılması sürecinin hızlandırılması ve yeni yerleşim karakollarının kurulması.

HAMAS : FİLİSTİN HALKININ KANI YERDE KALMAYACAK

Hamas'ın Batı Şeria lideri Zaher Cebarin, Batı Şeria ve Gazze'de şehit olan Filistinlilerin kanının "yerde kalmayacağını" belirterek, israile karşı direnişin süreceğini ifade etti.

Cebarin, Filistin halkının ne israil işgaline ne de soykırımcı israil Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin desteklediği saldırılara boyun eğeceğini söyledi.

Arap ve İslam ülkelerine israili tüm imkanlarla boykot etme çağrısında bulunan Cebarin, Batılı ülkelere de israilli yerleşimcilere yaptırım uygulanması ve boykot kampanyası başlatılması çağrısında bulundu.

Nablus'un Tel beldesinde yerleşimcilere karşı koyan Filistinlileri öven Cebarin, bölgede yaşanan olaylarda Filistinlilerin "yeni bir kahramanlık destanı yazdığını" belirtti.

Batı Şeria ve Kudüs'teki Filistinlilerin direnişten vazgeçmeyeceğini söyleyen Cebarin, israilin politikalarına güçlü şekilde karşılık verileceğini ifade etti.

Cebarin ayrıca, israil Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in politikalarının Filistin halkının iradesini kıramayacağınıbelirterek, "Batı Şeria'daki öfke ateşi sönmeyecek, işgal sona erene kadar daha da büyüyecek." ifadelerini kullandı.

KUDÜS TUGAYLARI'NDAN israile: SALDIRILAR DİRENİŞİ BÜYÜTECEK

İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Tugayları (Saraya el-Kudüs) yaptığı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da artan operasyonların, soykırımcı israilin Mescid-i Aksa'ya, Filistinli tutuklulara ve Filistin halkına yönelik ihlallerine verilen doğal bir karşılık olduğunu belirterek, bunun daha fazla direniş ve çatışmanın tırmanmasına yol açacağını vurguladı.

Kudüs Tugayları yayımladığı açıklamada, "İşgal altındaki Batı Şeria'da kahramanca gerçekleştirilen operasyonların artması, Siyonistlerin Mescid-i Aksa'ya, tutuklularımıza ve Batı Şeria ile Gazze'deki halkımıza yönelik aralıksız ihlallerine verilen doğal ve caydırıcı bir yanıttır." ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca, "Suçlu düşman hükümetinin şehit ailelerinin evlerini yıkma, askeri operasyonları genişletme ve yerleşim genişleme projelerini hızlandırma yönünde açıkladığı saldırgan adımlar, onlara yalnızca daha fazla tırmanış ve direniş getirecektir. Bu suçlu düşmana ve onun yerleşimci sürülerine karşı verilecek karşılığın yerini ve zamanını belirleme kararı, her Filistinli fedainin elinde geçerliliğini korumaktadır." ifadelerine de yer verildi.

Açıklamanın devamında, Batı Şeria'da İsrail saldırılarına büyük cesaretle karşı koyan Filistin halkı selamlanarak, bunun halkın topraklarını, mülklerini ve varlığını koruma konusundaki kararlılığını gösterdiği belirtildi. Ayrıca, başta fedai Şeyh Faruk Ramazan olmak üzere şehit Filistinliler anıldı.

Kudüs Tugayları, dünyanın dört bir yanındaki Filistinlilere de "ulusal birliği güçlendirme ve Siyonist düşmanın Filistin'in her karış toprağına yönelik planlarına ve emellerine karşı mücadeleyi yoğunlaştırma" çağrısı yaptı. Açıklamada, bunun "Allah'ın zafer ve yakın fetih vaadi gerçekleşinceye kadar" sürdürülmesi gerektiği ifade edildi.