Muhteşem manzaralar 'Sarı Gelin'i belki de hiç böyle görmediniz

Her yıl yaz aylarında Trakya'nın simgesi haline gelen ayçiçeği tarlaları hem üreticilere umut oluyor hem de fotoğraf tutkunları ve doğaseverler için eşsiz manzaralar sunuyor. Keşan ovasını kaplayan sarı renk cümbüşü, bu kez gökyüzünden yapılan paramotor uçuşuyla bir kez daha gözler önüne serildi.