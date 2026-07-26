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Muhteşem manzaralar 'Sarı Gelin'i belki de hiç böyle görmediniz

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Muhteşem manzaralar 'Sarı Gelin'i belki de hiç böyle görmediniz

Edirne’nin Keşan ilçesinde Yılmaz Özkaya, çiftçinin 'sarı gelin' olarak adlandırdığı ayçiçeği tarlaları üzerinde paramotorla uçtu.

#1
Foto - Muhteşem manzaralar 'Sarı Gelin'i belki de hiç böyle görmediniz

Temmuz ayı ile bölgeyi sarı bir örtüyle kaplayan ayçiçekleri, güzel görüntüler oluşturdu. Burada paramotor ile uçuş yapan Yılmaz Özkaya, amacının Trakya'nın doğal ve tarımsal zenginliklerine dikkat çekmek olduğunu belirtti. Özkaya, ayçiçeği tarlalarının yalnızca üretim açısından değil, oluşturduğu görsel güzellikle de bölgenin simgelerinden biri haline geldiğini söyledi.

#2
Foto - Muhteşem manzaralar 'Sarı Gelin'i belki de hiç böyle görmediniz

'ETKİLEYİCİ BİR HİS' Ayçiçeği tarlaları üzerinde uçmanın unutulmaz bir deneyim olduğunu ifade eden Yılmaz Özkaya, "Ayçiçeği tarlalarının eşsiz güzelliğine dikkat çekmek için bu uçuşu gerçekleştirdim.

#3
Foto - Muhteşem manzaralar 'Sarı Gelin'i belki de hiç böyle görmediniz

Temmuz ayında Trakya'yı adeta sarıya boyayan bu manzarayı gökyüzünden izlemek tarifsiz bir duygu. Doğanın sunduğu bu güzelliği herkesin görmesini istedim. Ayçiçeği tarlalarının üzerinde süzülmek gerçekten büyüleyici bir his" dedi.

#4
Foto - Muhteşem manzaralar 'Sarı Gelin'i belki de hiç böyle görmediniz

Her yıl yaz aylarında Trakya'nın simgesi haline gelen ayçiçeği tarlaları hem üreticilere umut oluyor hem de fotoğraf tutkunları ve doğaseverler için eşsiz manzaralar sunuyor. Keşan ovasını kaplayan sarı renk cümbüşü, bu kez gökyüzünden yapılan paramotor uçuşuyla bir kez daha gözler önüne serildi.

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