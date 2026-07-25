Öztürk Yılmaz’dan da Özel’e tepki geldi! Siyasette şimdi de ‘isim hırsızlığı’ kavgası
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Özgür Özel’in CHP’den kopardığı vekillerle büyük bir debdebeyle kuruluşunu yaptığı Yeni Parti, aynı isimle kurulan başka bir partinin bulunduğunun anlaşılması sonrası, Yenilik Partisi’nden de benzer bir tepkiyle karşılaştı.
Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Özgür Özel’e seslenerek Yeni Parti’nin isminin Yenilik Partisi’nin isim kopyası olduğunu savundu.
“BAŞKA BİR KELİME BULSAYDINIZ!”
Sosyal medyadan tepkisini dile getiren Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz; “Özgür Özel Bey, belli ki Yenilik Partimizin ismi sizin de çok hoşunuza gitmiş olmalı ki partinizin adını Yeni Parti koymuşsunuz. Lakin, Yeni Parti, Yenilik Partimizin isim kopyası gibi olmuş. Halbuki, güzel Türkçemizde 1 milyon kelime var. Başka bir kelime bulsaydınız! Partimizin pek çok projesini kullandınız ve elimizde medya olmadığı için maalesef projelerimize yeterince sahip çıkamadık. Tek tek sıralayabilirim. Ama parti ismi biraz fazla olmuyor mu?” ifadelerini kullandı.