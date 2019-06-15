Yardımcı’nın eserleri Ukrayna’da kalıcı olarak sergilenecek

Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesindeki akademisyenlerin başarılı çalışmaları ulusal ve uluslararası arenada ses getirmeye devam ediyor. Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker Yardımcı, "Lirik İleti" isimli heykelinin, Ukrayna’nın Aleksandria Bulvarı’nda kalıcı olarak yerleştirilmesiyle önemli bir başarının daha sahibi oldu.

Başarılı heykel çalışmalarıyla tanınan ve aynı zamanda Çin’de eserleri en çok sergilenen Türk heykeltıraşlardan olan Doç. Dr. İlker Yardımcı, Ukrayna’nın Bila Tserkva şehrinde, Kiev merkezli Booryak Küratör Grubu’nun daveti ve Luxemburg, İspanya ile Ukraynalı sanatçıların katılımıyla gerçekleştirilen Kent Heykeli sempozyumunda yer aldı.

Sempozyumun temasını, tarihsel süreç içerisinde Bila Tserkva şehrinin kent dokusunda yoğun şekilde baskısı hissedilen "Brütal" etkinin, kentsel sanat eserleri ile kırılması ve bu alanların güncel ihtiyaçlara göre yenilenmesi sürecine yönelik çalışmalar oluşturdu. Ayrıca sempozyumda sürecin planlaması amacıyla; yerel yöneticiler, şehir- bölge planlamacıları ve mimarlar ile toplantılar yapıldı. Halka açık olarak düzenlenen sanatçı konuşmalarında da katılımcı sanatçılar, benzer deneyimlerini izleyiciler ile paylaşarak şehirde yaşayan insanların da kamusal alanlara yerleştirilecek sanat eserlerine yönelik bilgi sahibi olmaları sağlandı.

Sempozyum kapsamında düzenlenen ve Türkiye Kiev Büyükelçiliği Kültür Ataşesi Berat Çiçek’in de katıldığı tören ile Doç. Dr. İlker Yardımcı’ya ait"Lirik İleti" isimli heykel, Aleksandria Bulvarı’na kalıcı olarak yerleştirildi. Sergilenen heykel, hem sanatsal anlamda hem de uluslararası tanıtım anlamında ülkemize ve Üniversitemize önemli katkılar sağlayacak.