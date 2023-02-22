Yardıma devam ediyorlar... Katar, 100 yetim ailesi için geçici barınma alanı oluşturdu

Katar resmi haber ajansı QNA'da yer alan haberde, Katar Hayır Kurumu'nun (Qatar Charity), Türkiye ve Suriye'deki bölgelerde afetzede ailelerin yanı sıra yetim ve engellilere destek çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Katar Hayır Kurumu'nun çalışmalarını, "Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yardım edin" kampanyası kapsamında topladığı bağışlarla yaptığı vurgulanan haberde, Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde depremzede 100 yetim ailesi için geçici barınma alanı hazırlandığı ve 25 depremzede aile için Ankara'da konaklama imkanı sağlandığı aktarıldı.

Şanlıurfa ve diğer bölgelerde çocuk giysileri yardımında bulunulduğu belirtilen haberde, Katar Hayır Kurumu'nun ayrıca Türkiye'deki deprem bölgelerinde 200 yeni yetiminin sponsorluğunu üstlendiği ifade edildi.

Katar Hayır Kurumu'nun Türkiye'de sponsorluğunu yaptığı 6 bin 500 kişiden 4 bin 500'den fazlasının depremlerden etkilendiği belirtilen haberde, kurumun deprem bölgelerindeki ekipleri üzerinden sponsorluğundaki yetim ailelerin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştığına dikkat çekildi.