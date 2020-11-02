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Gündem Yardım kolisinden çıkan not duygulandırdı
Gündem

Yardım kolisinden çıkan not duygulandırdı

​Lüleburgaz'da başlatılan İzmir’e yardım kampanyasında içinde örülmüş battaniye ve bot bulunan yardım kolisinden çıkan not duygulandırdı. İmzasız yazılan notta geçimini ördüğü kazak ve botlardan karşıladığı anlaşılan vatandaşın “Bunların parası bu sefer beni ısıtmaz ama sizi çok güzel ısıtır” ifadeleri gözleri yaşarttı.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 17:33:00 -
Yardım kolisinden çıkan not duygulandırdı

Lüleburgaz’da İzmir için başlatılan yardım kampanyasında gözleri yaşartan bir iyilik yaşandı.

İsmini vermeyen bir vatandaşın battaniye ve botları bıraktığı kolilerle ilgili gerçek, vatandaş alandan ayrılınca ortaya çıktı.

Kolilerin istiflendiği sırada yetkililer içinde battaniye ve bot bulunan torbanın içinde imzasız, gözleri yaşartan bir not buldu. Yetkililer, duygulandıran notun sahibini arasa da, isimsiz kahramanın alandan ayrıldığı belirlendi.

'İyilik ölmemiş' dedirten not ise şu şekilde:

“Sevgili Kardeşim. Öncelikle çok büyük geçmiş olsun diyorum ve kurtulduğunuz için şükür ediyorum. Size elimden geldiğince ördüğüm ve satarak harçlığını çıkardığım battaniye ve botları gönderiyorum. Hepsi temizdir. Biliyorum ki bunların parası bu sefer beni ısıtmaz ama sizi çok güzel ısıtır. Keşke elimden daha fazlası gelebilseydi. Kalbimiz ve dualarımız sizinle. Allah yar ve yardımcınız olsun.”

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