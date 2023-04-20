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Dünya Yardım izdihamında 78 ölü 150 yaralı
Dünya

Yardım izdihamında 78 ölü 150 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-04-20 07:00:00 -
Yardım izdihamında 78 ölü 150 yaralı

Husilerin kontrolündeki Sana kentinde nakdi yardım dağıtımı sırasında yaşanan izdiham sırasında 78 kişinin yaşamını yitirdiği ve 150'den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.

Husilerin kontrolündeki Sana'da bulunan Sevre Hastanesi Kurulu Başkanı Dr. Mutahhir Murşid, el-Mesirah televizyonuna yaptığı açıklamada, Sana'da bir iş adamının nakdi yardım dağıtımı sırasında izdiham çıktığını söyledi.

Murşid, izdihamda 78 kişinin hayatını kaybettiğini ve 150'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

Öte yandan Sana'daki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulhalik el-Aceri, söz konusu yardım çalışmasının İçişleri Bakanlığı ile koordine yapılmaksızın gerçekleştirildiğini, bu nedenle iki iş adamının gözaltına alındığını söyledi.

Aceri, Sana'daki güvenlik güçlerinin bölgeye hareketinin ardından inceleme başlatıldığını kaydetti.

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