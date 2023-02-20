Yardım etmek isteyenlerin yardımına koştular

Türkiye'yi sarsan depremlerin hemen ardından resmi kurumlar ve STK’lar tüm güçleriyle sahaya inerek yaraları sarmaya başladı. Acil yardım çağrıları gelmeden yola düşenler, yardım yetiştirenlerle bir dayanışma destanı yazan aziz milletimiz fadakarca afet bölgelerinde yardımlarına devam ediyor.

Kış mevsiminin zor şartlarında şehir merkezlerine inerek yardım yapmak istese de imkansızlıkları nedeniyle bunu gerçekleştiremeyen köylerde yaşayan vatandaşlarımızın yardımına koştular.

Düzce'de yoğun kış şartları nedeniyle köylerde yaşayanlar başta olmak üzere yardım yapmak isteyip ulaştırma imkanları olmayanların yardımlarını ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek için hızlıca kolları sıvayan sivil insiyatatif sahibi üniversiteli gençler, kar kış demeden köylere ulaşarak yardımları araçlarıyla topladı.

Yardım etmek isteyenlere yardım ettiler!

Bu örnek inisiyatife öncülük eden Abdulkerim Kaval, "Depremde yardım yapmak isteyip Yardım toplama merkezlerine imkanları olmadığından gidemeyenler oldu. Biz de basın yoluyla duyuru yaparak hizmetimizi tanıttık. İlan ettiğimiz telefon numarası üzerinden konum atmalarını ve devamında adreslerinden alınan eşya ve gıdaların Düzce Belediye’mize ve AFAD’a ulaştırılmasını sağladık. Bu hizmetimizi iki panelvan araç ve üniversiteli gençlerimizle birlikte yaptık. Yardım kampanyası yoğunluğu sürerken Üniversitelerin eğitimlerine ara verilmesi ilan edildi. Bizlerde Düzce’mizde misafir ettiğimiz öğrencilerimizden deprem yaşanan illerimizde ikamet edenlerin eşyalarını belirttikleri yurtlarından alarak istedikleri kargo ile adreslerine gönderilmesini ayrıca sağladık. Düzce sınırları içerisinde ücretsiz nakliye hizmeti verdik.” açıklamasında bulundu.

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