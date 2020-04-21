Zekat belirli şartlara haiz Müslümanların üzerine farzdır. Zengin ve fakir arasında gönül köprüleri kuran zekat İslam'ın sosyal adalete verdiği önemi de gözler önüne serer. Peki zekat dönemi haricinde, sadece yardım amaçlı verilen para zekat yerine geçer mi?

ZEKAT YERİNE GEÇMEZ

Önceden verdiğiniz bir para şimdi zekâta dönüşmez. İbadetler niyetle ibadet olur. Verirken zekât olarak niyet edilmemiş bir ödeme zekât olmuyor. Yani zekat ödemesi, zekat niyetiyle yapılmalıdır. Başka bir amaçla verilmiş bir para asla zekat yerine geçmez. Zekatın hükmü ayrıdır.