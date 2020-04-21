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İSLAM

Yardım amaçlı verilen para zekat yerine geçer mi?

Zekat belirli şartları taşıyan her Müslümanın üzerine yükümlülüktür. Zekat belirli bir dönemde yine belirli şartlar dahilinde miktarı tayin edilen ve ödemesi yapılan bir türdür. Peki, yardım amaçlı verilen para zekat yerine geçer mi?

2020-04-21 18:25:00 -
Yardım amaçlı verilen para zekat yerine geçer mi?

Zekat belirli şartlara haiz Müslümanların üzerine farzdır. Zengin ve fakir arasında gönül köprüleri kuran zekat İslam'ın sosyal adalete verdiği önemi de gözler önüne serer. Peki zekat dönemi haricinde, sadece yardım amaçlı verilen para zekat yerine geçer mi?

ZEKAT YERİNE GEÇMEZ

Önceden verdiğiniz bir para şimdi zekâta dönüşmez. İbadetler niyetle ibadet olur. Verirken zekât olarak niyet edilmemiş bir ödeme zekât olmuyor. Yani zekat ödemesi, zekat niyetiyle yapılmalıdır. Başka bir amaçla verilmiş bir para asla zekat yerine geçmez. Zekatın hükmü ayrıdır.

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