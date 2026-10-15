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İşte dünyanın en iyi 10 üniversitesi! Zirvedeki okul belli oldu!

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İşte dünyanın en iyi 10 üniversitesi! Zirvedeki okul belli oldu!

Times Higher Education verilerine göre dünyanın en iyi 10 üniversitesi belli oldu. İşte dünyanın en iyi 10 üniversitesi...

#1
Foto - İşte dünyanın en iyi 10 üniversitesi! Zirvedeki okul belli oldu!

Times Higher Education, eğitim konusunda çok kaliteli ve otoriter kabul edilmiş derecelendirme kurumlarından biridir. İşte, dünuanın en iyi üniversiteleri...

#2
Foto - İşte dünyanın en iyi 10 üniversitesi! Zirvedeki okul belli oldu!

1. University of Oxford University of Oxford, dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında bu yıl 1.sıraya yükselmiştir. Ana dili İngilizce olan ülkelerde bulunan üniversiteler arasındaki en eski üniversite ve kuruluşundan beri varlığını sürdüren ikinci üniversitedir. İngiltere’nin Oxford şehrinde bulunur. 44 farklı kolejden oluşmuştur.

#3
Foto - İşte dünyanın en iyi 10 üniversitesi! Zirvedeki okul belli oldu!

2. University of Cambridge University of Oxford’un akademisyenleri tarafından kurulan diğer Oxbridge üniversitesi olan University of Cambridge 1209 yılında Cambridge şehrinde eğitim vermeye başlamıştır. İngilizce konuşulan ülkelerdeki üniversiteler arasında en eski ikinci üniversite ve dünya genelinde ise 4. üniversitedir. 31 farklı kolejde eğitim verir. Golden Triangle (Altın Üçgen) üniversitelerinden biridir.

#4
Foto - İşte dünyanın en iyi 10 üniversitesi! Zirvedeki okul belli oldu!

3. California Institute of Technology California Institute of Technology, “The truth shall make you free” yani “Hakikat sizi özgürleştirir” sloganına sahip olan Caltech olarak da bilinen üniversite bilim ve teknoloji dallarına ağırlık vermiş bir teknik üniversitedir. Amerika’da California eyaletinin Pasedena şehrinde yer alır.

#5
Foto - İşte dünyanın en iyi 10 üniversitesi! Zirvedeki okul belli oldu!

4. Stanford University Leland Stanford Junior Üniversitesi ya da bilinen adıyla Stanford Üniversitesi, Amerika’nın Kaliforniya eyaletinde Stanford şehrinde yer alır. Dünyadaki en büyük bütçeye sahip üçüncü üniversitedir. 1891 yılında kurulmuştur.

#6
Foto - İşte dünyanın en iyi 10 üniversitesi! Zirvedeki okul belli oldu!

5. Massachusettes Institute of Technology Massachusetts Teknoloji Enstitüsü daha biline adıyla MIT, Massachusetts eyaletinin Boston şehrinde yer alır. Özellikle Bilim, Mühendislik ve Ekonomi alanlarında ön plana çıkar. Çok sayıda Nobel ödüllü öğrenciye ve akademik insan sahiptir. 1861 yılında kurulmuştur.

#7
Foto - İşte dünyanın en iyi 10 üniversitesi! Zirvedeki okul belli oldu!

6. Harvard University Harvard University, Amerika’nın Boston şehrinde yer alan 1636 kuruluş tarihli bir Ivy League üniversitesidir. Amerika’da eğitim veren en eski eğitim kurumu ünvanına sahiptir. Bir çok Amerikan Başkanı ve devlet adamı, Nobel ve Pulitzer ödüllü mezunu bulunur.

#8
Foto - İşte dünyanın en iyi 10 üniversitesi! Zirvedeki okul belli oldu!

7. Princeton University 1746 yılında New Jersey Kolej adı ile kurulan üniversite, 1896 yılında Princeton University adını almıştır. Ivy League olarak bilinen 8 üniversiteden bir diğeridir. Amerika’nın en eski dördüncü üniversitesidir.

#9
Foto - İşte dünyanın en iyi 10 üniversitesi! Zirvedeki okul belli oldu!

8. Imperial College London İngiltere’nin başkenti Londra’da yer alan Impoerial College London, 1907 yılından itibaren oluşumuna devam etmiştir. Farklı üç kolejinden birleşimi ile mühendislik, fizik, metalurji gibi bölümlerde eğitim vermeye başlayan okul zamanla beşeri bilimler, işletme ve tıp alanları için de öğrenci kabul etmeye başlamıştır. Aynı zamanda bu alanlara odaklanmış ve uzmanlaşmış İngiltere’deki tek üniversitedir.

#10
Foto - İşte dünyanın en iyi 10 üniversitesi! Zirvedeki okul belli oldu!

9. University of Chicago 1890 yılında Rockefeller Ailesi tarafından kurulmuş bir üniversite olan University of Chicago, Colombia University ve University of Cambridge’den sonra en çok Nobel Ödülü kazanan akademisyene sahiptir. Chicago Hyde Parka, Michigan Gölü’ne ve Chicago şehir merkezine yakın bir mesafede yer alır.

#11
Foto - İşte dünyanın en iyi 10 üniversitesi! Zirvedeki okul belli oldu!

10. ETH Zurich Swiss Federal Institute of Technology 1855 yılında kurulan İsviçre’nin Zürih şehrinde hizmet veren bilim ve teknik üniversitesi ETC Zurich, ilk olarak mimarlık, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, ormancılık, kimya bölümleri ile hizmetine başlamıştır. Günümüzde 16 farklı akademik bölümde eğitimlerine devam etmektedir. Kanton yönetiminde olan bir üniversite değildir, İsviçre İç İşlerine bağlı federal bir üniversitedir. Öğrencilerine bağımsız düşünme, girişimcilik ruhu ve açık görüşlülük gibi önemli değerleri aşılar. Bünyesinde eğitim alan öğrencileri özellikle araştırma projelerinde desteklemektedir. Bulunduğu bölgede “Poly” olarak anılan ETH Zürih Nobel ödüllü bir çok akademisyene sahiptir.

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