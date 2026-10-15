İşte dünyanın en iyi 10 üniversitesi! Zirvedeki okul belli oldu!

10. ETH Zurich Swiss Federal Institute of Technology 1855 yılında kurulan İsviçre’nin Zürih şehrinde hizmet veren bilim ve teknik üniversitesi ETC Zurich, ilk olarak mimarlık, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, ormancılık, kimya bölümleri ile hizmetine başlamıştır. Günümüzde 16 farklı akademik bölümde eğitimlerine devam etmektedir. Kanton yönetiminde olan bir üniversite değildir, İsviçre İç İşlerine bağlı federal bir üniversitedir. Öğrencilerine bağımsız düşünme, girişimcilik ruhu ve açık görüşlülük gibi önemli değerleri aşılar. Bünyesinde eğitim alan öğrencileri özellikle araştırma projelerinde desteklemektedir. Bulunduğu bölgede “Poly” olarak anılan ETH Zürih Nobel ödüllü bir çok akademisyene sahiptir.