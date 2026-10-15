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Yerel Vatandaşa yedireceklerdi! Ekipler son anda yakaladı
Yerel

Vatandaşa yedireceklerdi! Ekipler son anda yakaladı

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Vatandaşa yedireceklerdi! Ekipler son anda yakaladı

Hatay’da zabıta ekiplerinin ihbar üzerine bir depoya düzenlediği baskında, sağlıksız koşullarda salça ve çeşitli gıda ürünleri üretildiği belirlendi. Uygunsuz şartlarda hazırlanan ürünler imha edilirken, sorumlu kişi hakkında işlem başlatıldı.

Hatay’da zabıta ekiplerinin ihbar üzerine bir depoya düzenlediği baskında, sağlıksız koşullarda salça ve çeşitli gıda ürünleri üretildiği belirlendi. Uygunsuz şartlarda hazırlanan ürünler imha edilirken, sorumlu kişi hakkında işlem başlatıldı.

Antakya Belediyesi ekipleri, kentte gıda güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Zabıta ekipleri, Güzelburç Mahallesi'nde bulunan bir depoda uygunsuz şartlarda gıda üretildiği ihbarı üzerine adrese operasyon düzenledi.

Antakya Belediyesi, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği çalışmalarda mide bulandıran şartlarda salça başta olmak üzere çeşitli gıda ürünleri üretildiği ortaya çıktı. Mide bulandıran görüntülerde havuç, salça ve diğer gıda ürünleri yer aldı. Uygun olmayan gıdalar yerinde imha edilirken sorumlu şahıs hakkında yasal ve cezai işlemler başlatıldı.

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