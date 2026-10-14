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Gündem Bakan Murat Kurum'dan İstanbul için "geçmiş olsun" mesajı
Gündem

Bakan Murat Kurum'dan İstanbul için "geçmiş olsun" mesajı

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Bakan Murat Kurum'dan İstanbul için "geçmiş olsun" mesajı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, mega kent İstanbul'daki sağanaktan olumsuz etkilenenler için "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yarın için de İstanbul dahil 42 ilde sarı, 6 ilde turuncu kodlu uyarısı olduğunu anımsatarak, ilgili kurumların gereken her tedbiri aldığını belirtti.

Kurum, sosyal medya hesabından İstanbul'daki sağanaktan olumsuz etkilenen vatandaşlar için yayımladığı "geçmiş olsun" mesajında, şunları kaydetti:

 

"İlgili kurumlarımız gereken her tedbiri alıyor

"İstanbul'umuza geçmiş olsun. Şehrimizde yaşanan afeti ilk andan itibaren sahada takip ediyoruz. İl Müdürlüğü ekiplerimiz, Valiliğimizin koordinasyonunda, yağışın azaldığı noktalarda hasar tespit çalışmalarına başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün yarın için de İstanbul dahil 42 ilimize sarı, 6 ilimize (Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Zonguldak ve Düzce) turuncu kodlu uyarısı bulunuyor. İlgili kurumlarımız gereken her tedbiri alıyor. Vatandaşlarımızdan da meteorolojik uyarıları yakından takip etmelerini ve risklere karşı dikkatli olmalarını rica ediyoruz."

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Yorumlar

kızıl

herşey çok güzel olacak be hocam yahu kadir topbaşın yatığının üzerine bir çivi çakmayan belediyeleri cem evine çevirenler çıksın konuşsun iş yapmak yerine daha düne kadar halk ekmek yiyenleri gırtlağına kadar paraya ve tapulara boğanlar konuşsun imamoğlanı masumdur istanbul aşığı diyenler konuşsun siz niye bunların pisliğini ortada bıraktıkları garabeti üstleniyorsunuz
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