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Spor Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta tamamlandı! İşte gecenin sonuçları
Spor

Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta tamamlandı! İşte gecenin sonuçları

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Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta tamamlandı! İşte gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftası, oynanan 9 maçla tamamlandı. Fenerbahçe, İngiltere’de karşılaştığı Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının lig aşamasında, 9 karşılaşma oynandı.

Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı İngiliz ekibi Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu. İngiliz ekibinin gollerini Johan Manzambi, Nicolas Jackson (2), Ross Barkley (2) ve Tammy Abraham kaydetti.

Gecenin öne çıkan maçında Manchester City, sahasında son iki yılın Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint Germain'i (PSG) ağırladı. Fransız temsilcisi Desire Doue, Ousmane Dembele, Vitinha ve Maghnes Akliouche'nin golleriyle sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Manchester City'nin iki golünü de Norveçli yıldızı Erling Haaland attı.

REAL MADRİD, GERİDEN GELEREK KAZANDI

Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, deplasmanda 3-1 geriye düştüğü maçta İtalyan ekibi Roma'yı 4-3 mağlup etti.

Milli futbolcunun 59. dakikada Denzel Dumfries'in yerine oyuna girdiği mücadelede Madrid ekibinin gollerini Mbappe, Carlos Espi, Endrick ve Antonio Rudiger, Roma'nın gollerini ise Marten De Roon, Donyell Malen (2) kaydetti.

İlk maçta Inter'i 2-1 yenen Real Madrid, üst üste iki İtalyan temsilcisiyle oynadığı maçlardan 6 puanla ayrıldı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Feyenoord (Hollanda) - Como (İtalya): 3-2

LASK (Avusturya) - Liverpool (İngiltere): 3-6

Aston Villa (İngiltere) - Fenerbahçe: 6-0

Bodo/Glimt (Norveç) - Borussia Dortmund (Almanya): 1-0

Manchester City (İngiltere) - Paris Saint-Germain (Fransa): 2-4

Real Betis (İspanya) - Porto (Portekiz): 3-2

Roma (İtalya) - Real Madrid (İspanya): 3-4

Slovan Bratislava (Slovakya) - Stuttgart (Almanya): 0-3

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - AEK (Yunanistan): 3-1

Salı gecesi sonuçları ise şöyleydi:

Galatasaray - Barcelona (İspanya): 1-4

Lens (Fransa) - Sporting (Portekiz): 0-2

Sabah (Azerbaycan) - Slavia Prag (Çekya): 2-0

Arsenal (İngiltere) - Lille (Fransa): 3-0

Atletico Madrid (İspanya) - Manchester United (İngiltere): 2-0

Inter (İtalya) - Club Brugge (Belçika): 3-4

Leipzig (Almanya) - PSV (Hollanda): 1-0

Viking (Norveç) - Bayern Münih (Almanya): 3-3

Villarreal (İspanya) - Napoli (İtalya): 3-1

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